El Municipio de Almirante Brown confirmó que desde febrero regirá el cambio del sentido de circulación de más de cinco calles que conectan a la estación de tren José Marmol de la Línea Roca.

Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad por el Concejo Deliberante local el 28 de noviembre pasado, en el marco del proceso participativo que involucró a vecinos, comerciantes e instituciones.

¿Cuáles son las calles de José Marmol que cambiarán de sentido?

Apuntando a mejorar la seguridad vial y refuncionalizar el centro comercial, con el objetivo de hacer fluir el tránsito y evitar el congestionamiento vehicular, especialmente en las zonas de escuelas, el Municipio de Almirante Brown activará en febrero la modificación de circulación de las siguientes arterias:

Jorge Bynnon, que tendrá un único sentido de Sudoeste-Noreste entre Sáenz Peña y Blasco Ibáñez.

Mitre, que adoptará un único sentido de circulación en dirección Noreste-Sudoeste entre Blasco Ibáñez sentido a la estación de Mármol y Pasaje Rocha.

También tendrán un único sentido de circulación Manuel Dorrego, Esteban Echeverría y un tramo de Erezcano, junto a las calles Ibáñez, 20 de Septiembre, José Sánchez y Thorne.

Asimismo, se prohibirá el estacionamiento sobre diversas arterias para facilitar el flujo vehicular. En una segunda etapa, una vez que Ferrocarriles Argentinos autorice una obra en la barrera, la mano única de Bynnon se extenderá hasta hasta las vías.

¿Qué líneas de colectivos se verán afectadas por los cambios en las calles de José Marmol?

A partir de la implementación del nuevo sentido de circulación en José Marmol, habrá un reordenamiento para los colectivos y vehículos que transitan habitualmente por la zona.

Entre las líneas de transporte que tienen sus paradas por allí se encuentran la 266 (ramal 6), 384 y 406.