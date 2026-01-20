Mastantuono apareció con toda su calidad para darle el 3 a 0 al real Madrid sobre Mónaco, por la UEFA Champions League.

En medio de una crisis futbolística, Franco Mastantuono apareció en Real Madrid con toda su jerarquía. La joya de la Selección Argentina, que estuvo varias semanas afuera de las canchas por una pubialga, marcó un gol para la victoria del conjunto español frente a Mónaco, por la séptima jornada de la UEFA Champions League.

A los 50 minutos, cuando el "Madrid" ya ganaba 2 a 0 gracias a los tantos de Kylian Mbappé, Vinicius Júnior hizo una gran jugada en el área y, tras una pausa, habilitó a Mastantuno que, de primera, definió cruzado de derecha para marcar su primer gol en Champions League.

Un regreso bajo la lupa en el Santiago Bernabéu

Después de un fin de semana pasado con silbidos en la victoria ante Levante por LaLigaa, Mastantuono volvió a pisar el césped del estadio Santiago Bernabéu en un contexto sensible para el Real Madrid. El equipo blanco recibió a Mónaco por la UEFA Champions League y el foco estuvo puesto en cómo respondería la afición tras los abucheos masivos del último partido. El argentino fue titular y, a diferencia de otros compañeros como Vini Júnior, atravesó la noche sin reproches directos, aunque con un clima marcado por la indiferencia.

Un Bernabéu menos hostil, pero lejos del apoyo

Mastantuono y la mayoría del plantel evitaron una nueva tanda de silbidos, con una excepción clara: Vinicius volvió a ser el principal destinatario del descontento desde las tribunas. El brasileño fue reprobado en distintos pasajes del encuentro, mientras que el argentino recibió una reacción fría, sin aplausos destacados ni abucheos.

La escena reflejó el momento emocional del estadio: una hinchada expectante, cansada de los resultados y con un nivel de exigencia máximo, pero que eligió no profundizar el castigo colectivo tras lo ocurrido días atrás.

El origen del malestar: un fin de semana bisagra

El clima en el Bernabéu comenzó a deteriorarse el fin de semana anterior, cuando el Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey y luego enfrentó a Levante en condición de local. El partido se disputó en un escenario poco habitual para la última década del club: silbidos generalizados, bronca contenida y un mensaje claro desde las tribunas.

Jugadores de peso como Vinicius, Jude Bellingham y Federico Valverde fueron abucheados por una afición agotada tras una temporada marcada por frustraciones deportivas. Ese contexto terminó arrastrando también a Mastantuono, que quedó involucrado en el descontento general pese a no ser uno de los principales apuntados.

Los números del argentino en la temporada

En lo que va de la campaña, Mastantuono acumula 19 partidos oficiales y dos goles con la camiseta del Real Madrid, además de tres tarjetas amarillas. Sin ser cifras determinantes, su participación constante le permitió ganarse un lugar en las rotaciones del equipo.

Durante el inicio del ciclo de Xabi Alonso, el argentino fue una de las piezas a las que el entrenador recurrió con frecuencia, tanto por su versatilidad como por su proyección. Esa confianza se mantuvo incluso en medio del ruido externo y las críticas.