Se filtró cómo sería la nueva camiseta suplente de la Selección Argentina para el Mundial 2026: la foto

La Selección Argentina suma una nueva camiseta alternativa.

La Selección Argentina se encuentra cada vez más cerca de enfrentar un nuevo Mundial, con las ilusiones de siempre. Y como en cada edición, las marcas de indumentaria presentan nuevos modelos para encarar la competencia, con el fin de instalar nuevos diseños y generar más ventas. Es el caso de la compañía alemana Adidas, que realiza desde 2002 de manera ininterrumpida las camisetas del elenco nacional.

Tras el éxito de Qatar 2022, el conjunto hoy dirigido por Lionel Scaloni se dará el gusto de, por primera vez, vestir las tres estrellas en el pecho en un Mundial, que conmemoran las Copas del Mundo de 1978, 1986 y la última, hace cuatro años. En ese marco, una reconocida página llamada Footy Headlines, que brinda noticias exclusivas sobre equipamiento de fútbol, reveló cómo será la nueva indumentaria alternativa de la Selección.

Cómo sería la nueva camiseta suplente de la Selección Argentina

La camiseta visitante de la Selección Argentina para el Mundial de 2026 se ha visto a la venta en una tienda JD Sports. Se trata de una filtración que permitió ver el nuevo diseño de la indumentaria nacional, con vistas a la próxima Copa del Mundo. La novedad está en que es predominantemente negra con logotipos blancos y detalles en azul cielo.

La nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina.

Adidas utilizará el logotipo del trébol en las camisetas de la Copa del Mundo de 2026, solo en la camiseta visitante, en tanto que lo que hace única la camiseta visitante de Argentina para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México es un patrón vibrante y artístico inspirado en pinturas. Un diseño nuevo que acompañará al combinado nacional en esta gran cita.

Vuelve el negro a Argentina

La última vez que la Selección Argentina usó una camiseta que es mayormente negra fue en el Mundial 2018, cuando contó con una camiseta que también tenía vivos celeste y blancos. En la edición 2022 fue de un color violeta, mientras que en 2014 fue la última vez que se utilizó el color azul liso, suplente que acompañó al combinado en la gran mayoría de los mundiales.

La última camiseta negra de Argentina.

Cuándo juega la Selección Argentina por el Mundial 2026

La Selección Argentina es cabeza de serie del Grupo J y enfrentará en la primera ronda a Austria, Argelia y Jordania. El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni frente a su oponente africano el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego enfrentará al elenco europeo el lunes 22 de junio a las 14 y, por último, a los asiáticos el sábado 27 de junio a las 23. Estos dos encuentros serán en el AT&T Stadium de Dallas.