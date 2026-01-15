Monti fue subcampeón y campeón del mundo.

Generalmente, hay pocos casos en el fútbol en el que un jugador llega a vestir la camiseta de dos selecciones en su carrera profesional, a excepción de aquellos que representaron a un país en divisiones inferiores antes de llegar a la Selección Mayor. Ahora bien, dentro de lo que son las selecciones mayores, los casos registrados corresponden a la época en la que el fútbol internacional no estaba tan regulado, sobre todo en los primeros años de los Mundiales.

La primera edición de la Copa del Mundo de la FIFA se disputó en 1930 como consecuencia de la salida del fútbol de los Juegos Olímpicos y Uruguay, campeón olímpico en París 1924 y Ámsterdam 1928, se encargó de organizarla. Entre las 13 selecciones nacionales que participaron en aquella oportunidad se encontraba la Selección Argentina, que contaba en sus filas con Luis Monti, figura destacada de San Lorenzo de Almagro.

El mediocampista había sido el héroe en el debut contra Francia al marcar el único gol del encuentro para el 1-0 en la fase de grupos, mientras que después volvió a anotar en el 6-1 sobre Estados Unidos en las semifinales. Con dicha victoria, el conjunto nacional arribó a la final, en la que cayó contra Uruguay por 4-2 en el Estadio Centenario, donde Monti recibió la medalla de plata.

Para 1931, el nacido en Buenos Aires ya no estaba en el “Cuervo”, ya que se había mudado a Italia para jugar en la Juventus y sus actuaciones lo llevaron a tener la posibilidad de volver a participar de la Copa del Mundo, aunque con la camiseta italiana. A diferencia de Uruguay 1930, el Mundial de Italia 1934 no tuvo fase de grupos y comenzó directamente en los octavos de final, donde “La Nazionale” se impuso a Estados Unidos por 7-1.

Luego de superar a España –con la que se disputó el primer partido de desempate en la historia de los Mundiales– y Austria, Italia llegó a una nueva final con Monti en sus filas, que estuvo presente en el duelo definitorio con Checoslovaquia. Si bien no anotó ningún gol en esta edición, el ítalo-argentino se consagró tras el 2-1 en Roma, convirtiéndose en el único jugador que disputó dos finales mundialistas con dos selecciones diferentes.

Monti fue campeón de la Copa América 1927.

