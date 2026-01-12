TikTok será la plataforma oficial en redes sociales.

La organización del Mundial 2026 está llena de novedades, desde el hecho de tener tres países anfitriones hasta los innovadores cambios con el uso de tecnologías mediadas por la Inteligencia Artificial. Claro que todo esto viene acompañado con muchas polémicas en torno al uso de la IA, el nuevo formato de 48 selecciones y los desorbitados precios, a lo que se sumará un nuevo capítulo con el más reciente anuncio de la FIFA.

El jueves pasado, la FIFA confirmó mediante Inside FIFA que llegó a un acuerdo con TikTok para convertirse en la red social con la cobertura oficial de la Copa del Mundo, con la creación de contenido original para su formato rápido y atractivo. De esta manera, TikTok será la plataforma principal, con acceso exclusivo a algunos contenidos y un centro temático con información sobre diversos aspectos del certamen.

De hecho, los usuarios podrán acceder a datos sobre selecciones, partidos y entradas, además de filtros, stickers y otras funciones. Por otro lado, TikTok contará con un programa global para creadores de contenidos que les permitirá a estos acceder a entrenamientos, conferencias y material inédito para crear contenido en sus cuentas, de manera que la cita mundialista amplie su alcance en las redes sociales.

Los titulares de derechos audiovisuales también tendrán lo suyo, pudiendo monetizar a través de los formatos premium y realizar retransmisiones en directo o usar contenido personalizado. Con la experiencia del uso de TikTok para el Mundial Femenino del 2023, se espera llegar a nuevos públicos en el transcurso de la Copa del Mundo, además de que la plataforma se comprometió en aplicar medidas antipiratería para proteger los derechos de la FIFA.

“El objetivo de la FIFA es compartir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el mayor número posible de aficionados, y no se nos ocurre una mejor forma de hacerlo, especialmente de cara al mayor acontecimiento deportivo de la historia, que contar con TikTok como primera plataforma preferente de la competición”, afirmó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

TikTok podrá mostrar imágenes del Mundial 2026.

