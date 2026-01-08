Sorpresa: la FIFA eliminó a una Selección del ranking antes del Mundial 2026

La Selección que misteriosamente "desapareció" de la FIFA antes del Mundial 2026.

La FIFA eliminó a una Selección directamente de su ranking antes del Mundial 2026. La entidad madre del fútbol, presidida por el ítalo-suizo Gianni Infantino, tomó una decisión contundente con un país que incluso ni siquiera llegó a disputar las Eliminatorias para la Copa del Mundo que se avecina a mediados de año en Estados Unidos, México y Canadá.

La nación que dejó de competir oficialmente en los torneos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado fue Eritrea, que de hecho no participa desde el 25 de enero del 2020, cuando disputó su último amistoso y cayó por 1-0 frente a Sudán como local. Sin embargo, el comunicado oficial al respecto ocurrió recién casi cuatro años más tarde, en noviembre del 2023.

La FIFA sacó a Eritrea de su ranking antes del Mundial 2026

El Seleccionado de África Oriental ya lleva casi seis años sin competir y todo parece indicar que no volverá a hacerlo por un tiempo largo. Si bien hubo casi cuatro años sin partidos jugados, en noviembre del 2023 directamente la Federación de aquel país confirmó esta situación con un breve pero contundente comunicado: “La FIFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) pueden confirmar que la Federación Nacional de Fútbol de Eritrea se ha retirado de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026”. Todo este tiempo sin competir fue lo que llevó justamente a que la FIFA quitara a Eritrea de su listado de Seleccionados.

Los antecedentes de Eritrea en las Eliminatorias para los Mundiales

Este combinado nacional participó de las clasificaciones para Corea del Sur - Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, sin poder avanzar de la fase preliminar. También se bajó inesperadamente de las de Sudáfrica 2010 y de las de esta Copa del Mundo que se viene en 2026.

Lo que hay que saber sobre Eritrea

Capital: Asmara.

Continente: África.

Ubicación: Cuerno de África (África Oriental).

Moneda: Nakfa.

Gobierno: dictadura, república, totalitarismo, presidencialismo.

Presidente: Isaías Afwerki.

Población: 3.5 millones de personas (2024).

Superficie: 117,600 km².

Qué pasó con la Selección de Eritrea.

La historia de Eritrea, el país eliminado del ranking de la FIFA

La nación ubicada en el Cuerno de África es prácticamente desconocida para la gran mayoría de los "futboleros" a nivel internacional. Se trata de una colonia italiana desde 1890 que cayó en manos de Inglaterra tras la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Más tarde en el tiempo, fue anexada a la fuerza a Etiopía y, tras más de 30 años de lucha por la liberación, declaró su independencia recién en 1993.

Desde entonces, sólo tuvo un presidente: el dictador Isaias Afwerki. Su gobierno prohíbe el ejercicio del periodismo independiente, define el servicio militar como “obligatorio y por tiempo indeterminado” y transmite la propaganda oficial a través del único ente legitimado, el Ministerio de Información. Al margen de lo que ocurre con el fútbol, Eritrea se destaca en el ciclismo, ya que por ejemplo en el 2024 Biniam Girmay fue el primer africano negro en ganar una etapa del Tour de Francia.