Un grupo palestino solicitó a la FIFA que intervenga para frenar la demolición anunciada por Israel de la única cancha de fútbol del campamento de refugiados Aida, en Cisjordania ocupada. Esta cancha es utilizada por niños y jóvenes, incluyendo jugadoras que representaron a Palestina en competencias internacionales femeninas.

En una carta, con fecha del 6 de enero y dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al ministro suizo de Relaciones Exteriores, Ignazio Cassis, Munther Amira, miembro de la junta del Centro Juvenil Aida, explicó que las autoridades israelíes notificaron el 31 de diciembre que la cancha sería demolida en el plazo de una semana.

“Esto es un intento claro y despiadado de privar a los palestinos, incluyendo a cientos de chicos y chicas, de una instalación fundamental para su bienestar físico y mental”, afirmó el texto. Además, resaltó que la cancha es un espacio constante de uso y “un raro lugar de esperanza y alegría para niños que enfrentan grandes dificultades”.

La cancha de césped artificial fue instalada en 2021 sobre tierras propiedad de la Iglesia Armenia en el campamento Aida, ubicado en las afueras de Belén, cerca del muro de separación israelí. Es el único espacio deportivo en este campamento densamente poblado y también sirve a niños de otros campamentos cercanos, como Bayt Jibrin.

Amira detalló que la academia de fútbol del Centro Juvenil Aida utiliza la cancha, la cual ofrece un espacio recreativo poco común en un entorno rodeado de puestos de control, torres de vigilancia, una base militar y el muro.

La carta destacó además la relevancia de esta cancha para el desarrollo del fútbol femenino en Palestina. Tres exjugadoras formadas en esta academia participaron en diciembre en el campeonato sub-14 femenino de la Federación de Fútbol de Asia Occidental (WAFF).

El intendente de Belén, Maher Canawati, confirmó que las autoridades locales intentan impedir la demolición a través de vías diplomáticas, legales y deportivas. “Preparamos un informe y hablamos con la Iglesia, que está dispuesta a adoptar el lugar dentro del marco de Niños Sin Fronteras”, indicó, según consignó Middle East Eye.

Canawati también señaló que dialogó con Jibril Rajoub, presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, quien solicitó información sobre la cantidad de niños que usan la cancha. Rechazó las acusaciones israelíes de que la obra se levantó sin permisos y aseguró que existe un contrato de alquiler válido con el Patriarcado Armenio para uso público.

“No hay ningún error procedural ni es un área prohibida para construir. De hecho, no hay construcción, es como si quisieran venir con una topadora, destruir la cancha y marcharse”, afirmó el intendente.

Amira resumió la situación con una frase contundente: “La ocupación israelí está demolando la única cancha disponible para miles de niños y niñas palestinas en Aida y otros lugares”.

El campamento Aida, con una extensión de medio kilómetro cuadrado, alberga a unas 7.000 personas, incluyendo 2.500 niños, que viven en condiciones de hacinamiento. Fue fundado en 1950 por la ONU para refugiados palestinos que huyeron de Jerusalén y Hebrón durante la Nakba de 1948, tras la creación del estado de Israel.

Rodeado de puestos de control, bases militares y asentamientos, y vigilado por siete torres militares, Aida es escenario frecuente de incursiones israelíes y fue calificado como uno de los lugares más afectados por gases lacrimógenos en el mundo.

Esta apelación se produce semanas después de que la FIFA anunciara un plan para construir dos mini canchas Fifa Arena en Cisjordania en 2026, dentro de una iniciativa para ampliar el acceso al fútbol en la región. El proyecto cuenta con un cofinanciamiento de 120.000 francos suizos (cerca de 150.000 dólares) aportados por el Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores.

En noviembre de 2025, Infantino, flamante aliado de Donald Trump, describió esas canchas como “un mensaje de solidaridad y una creencia en la capacidad del fútbol para unir comunidades, incluso en contextos muy difíciles”.

La carta enviada a FIFA y Suiza advierte que demoler la cancha de Aida contradice esos objetivos, especialmente cuando se planea apoyar infraestructura deportiva tanto en Israel como en territorios palestinos.

“Es difícil creer que FIFA y el gobierno suizo continúen financiando la construcción de canchas para niños israelíes, mientras la ocupación destruye la única cancha disponible para miles de niños y niñas palestinas en Aida y otros lugares”, subrayó el escrito.

En noviembre, el ejército israelí colocó un aviso en las puertas de la cancha, ordenando suspender todas las actividades y amenazando con su demolición por falta de permisos. Avisos similares afectaron un teatro y un jardín cercanos.

Muhannad Abu Surour, director del programa deportivo del Centro Juvenil Aida, contó que el aviso fue encontrado por los chicos que llegan temprano para entrenar. “No fui yo quien les dijo a los niños, fueron ellos quienes me lo contaron”, señaló.

Abu Surour explicó que cientos de niños y niñas entre 6 y 19 años participan del programa de fútbol. “La cancha es importante para ellos, sus familias y para nosotros. Es un espacio de alivio psicológico en medio de circunstancias difíciles y la situación de seguridad.”

“Y ahora la ocupación quiere demoler la cancha. ¿A dónde van a ir estos niños? Hasta el derecho más simple, jugar al fútbol, les están quitando”, lamentó.