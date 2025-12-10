Sorpresa en la FIFA por la denuncia de a Infantino que lo pone en jaque a meses del Mundial 2026

La denuncia contra Gianni Infantino por su apoyo a Donald Trump desata un escándalo global y enciende alarmas en la FIFA a meses del Mundial 2026.

Gianni Infantino quedó en el centro de una tormenta política y deportiva tras ser denunciado ante el Comité de Ética de la FIFA por entregar el controvertido Premio de la Paz a Donald Trump, durante el sorteo del Mundial 2026. La ONG FairSquare acusó al presidente del organismo de romper la neutralidad política y exige una investigación formal sobre sus intervenciones públicas en favor del líder estadounidense.

La tensión alrededor de Infantino venía escalando desde que, minutos antes del sorteo de la Copa del Mundo en Washington D.C., sorprendió al mundo entregándole a Trump un inédito “Premio de la Paz de la FIFA”. Lo que parecía un guiño político aislado terminó transformándose en un conflicto institucional mayor: la ONG FairSquare, reconocida por investigar violaciones de derechos humanos en el deporte, presentó una denuncia formal y el problema puede aumentar.

El caso tiene ramificaciones profundas: pone en cuestión la independencia política de la FIFA, reabre debates sobre el liderazgo de Infantino y suma incertidumbre a pocos meses del evento deportivo más importante del planeta.

La denuncia: cuatro acciones que rompen la neutralidad política

Según documentación publicada por The Athletic, FairSquare sostiene que Infantino violó cuatro veces el artículo 15 del Código de Ética, que exige neutralidad política absoluta para todas las autoridades del organismo.

1. El posteo apoyando a Trump al Nobel de la Paz

El primer episodio ocurrió el 9 de octubre. Infantino publicó en Instagram un mensaje respaldando la idea de nominar a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz, un gesto que ya había sido criticado internamente por dirigentes de la federación.

2. El discurso en Miami contra la oposición estadounidense

El segundo hecho señalado fue el 5 de noviembre en el America Business Forum en Miami. Allí, Infantino coincidió nuevamente con Trump, elogió su proyecto político y criticó a la oposición estadounidense:

“En una democracia tan grande como la de Estados Unidos, lo primero es respetar los resultados electorales”, dijo, en sintonía con el discurso del mandatario.

FairSquare considera esa intervención una toma de posición partidaria abierta.

3. El Premio de la Paz presentado sin jurado ni reglamento

El tercer punto se dio durante el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center. En el escenario, Infantino afirmó que Trump “había detenido siete guerras en el mundo”, argumento también presente en comunicaciones oficiales de la Casa Blanca.

Además, generó malestar que el premio fuera creado sin comité evaluador, ni reglamento, ni aprobación del Consejo de la FIFA. Dirigentes consultados por The Athletic aseguraron que no sabían que el premio existía hasta que se anunció públicamente.

4. El uso del lema “Make America Great Again”

El cuarto episodio ocurrió en un acto partidario del Partido Republicano, el Make America Great Again Victory Rally, donde Infantino fue filmado diciendo:

“Juntos no solo haremos grande a Estados Unidos nuevamente, sino también al mundo entero”.

FairSquare sostiene que utilizar expresiones propias de la campaña de Trump constituye una violación explícita de la neutralidad.

Qué dice el Código de Ética de la FIFA y qué sanciones enfrenta Infantino

El artículo 15 del Código de Ética es claro: todos los integrantes de la FIFA deben mantener distancia total de cualquier preferencia política. No pueden apoyar proyectos gubernamentales, participar en actos partidarios ni pronunciarse a favor o en contra de actores políticos.

La infracción puede costarles hasta dos años de suspensión de toda actividad vinculada al fútbol. En el caso de Infantino, una sanción pondría en riesgo su continuidad al frente del organismo y su rol central en la organización del Mundial 2026, un torneo estratégico para las finanzas y la imagen global de la FIFA.

El Comité de Ética, en el centro de la escena

El Comité de Ética es uno de los tres órganos judiciales independientes de la FIFA. Funciona en dos cámaras: una investiga y la otra decide.

En los últimos años, este organismo fue responsable de suspender a dirigentes de peso como Sepp Blatter y Michel Platini, por lo que una sanción a Infantino no es descartable.

Ahora deberá analizar los indicios presentados por FairSquare, evaluar las pruebas públicas, incluidos videos y publicaciones en redes sociales del propio presidente de la FIFA, y determinar si existió comportamiento impropio.