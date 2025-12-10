YPF recibió un premio internacional por su liderazgo energético en la región

La compañía estatal argentina YPF fue reconocida como la compañía regional del año por el Energy Council, durante las jornadas de la World Energy Capital Assembly (WECA) realizadas en Londres. El premio fue recibido por su presidente y CEO, Horacio Marín, quien destacó el logro como parte de la transformación que atraviesa la empresa.

“Este reconocimiento internacional confirma que estamos avanzando con decisión para convertirnos en una empresa de clase mundial. Este premio es de todos los que hacemos YPF”, afirmó Marín .

Los motivos del premio: crecimiento, eficiencia e innovación

El jurado destacó varios hitos concretos logrados por YPF en el último año:

Más de 200.000 barriles diarios de producción propia de shale oil.

Un crecimiento del 82% en menos de dos años.

Avances en eficiencia operativa que posicionan su producción no convencional a nivel competitivo global, comparable con EE. UU.

Consolidación de proyectos estratégicos como Vaca Muerta Oil Sur y Argentina LNG, claves para posicionar al país como exportador de energía.

Una visión de futuro con sello nacional

Desde la empresa remarcaron que el camino hacia una YPF más competitiva, innovadora y de alcance global está en marcha, y que este reconocimiento confirma que el rumbo trazado está generando impacto no solo a nivel nacional, sino también internacional.