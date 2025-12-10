Necaxa de México presenta a uruguayo Varini como su DT

CIUDAD DE MÉXICO, 10 dic - Necaxa presentó el miércoles al uruguayo Martín Varini como su director técnico para el torneo Clausura del fútbol mexicano que inicia en enero.

El estratega de 34 años llega a los "Rayos" de Necaxa tras dirigir a Bravos de Ciudad Juárez, de donde salió el 30 de noviembre, un día después de que el club quedó eliminado en los cuartos de final del torneo Apertura del fútbol mexicano.

"Muy contento e ilusionado con este nuevo desafío, agradecido por la oportunidad que se nos da a mí y a nuestro cuerpo técnico de volver a enfrentarnos con un nuevo proyecto, con mucha ambición y muchas ganas de crecer y hacerlo bien. Necaxa seduce a cualquiera, se alinearon los tiempos y entendimos que es un lindo momento para asumir este proyecto y poder crecer con el club", dijo Varini tras su presentación.

"Cuando hay un trabajo destacado es normal que aparezcan muchas propuestas, y la verdad es que siento que estamos en el lugar correcto. Necaxa es un club que tiene capacidad y ambición de crecimiento muy grande, es un paso muy importante para nuestro grupo de trabajo, somos un cuerpo técnico joven, tenemos muchas ganas de crecer y nos gustan los desafíos", agregó.

Al frente de Bravos, Varini registró un récord de 24 puntos y de seis triunfos en un torneo, además de una primera calificación a la postemporada del fútbol mexicano. En Necaxa ocupará el lugar que dejó el argentino Fernando Gago.

El técnico uruguayo apuntó que, además de buscar su pase a la postemporada con Necaxa, lo más importante es que el equipo entienda y domine de manera rápida su idea de juego.

"El objetivo es jugar la liguilla (postemporada), pero más allá de hablar de posicionamiento en la tabla, mi objetivo es que el equipo agarre rápido la idea de juego. Hoy estoy enfocado en analizar la plantilla que tengo y que entienda rápidamente la idea de juego, esperamos llegar a la primera fecha con todo lo que es nuestro modelo de juego", señaló.

"Nuestra receta es mucho trabajo, no hay fórmula mágica, que haya una identidad clara del equipo, que juegue igual tanto de local como de visitante", apuntó.

Además de Bravos de Ciudad Juárez, Varini ha dirigido a los clubes uruguayos Atlético Rentistas y Defensor Sporting, Athletico Paranaense de Brasil. Con Defensor Sporting logró la Copa AUF de Uruguay.

También fue auxiliar técnico de Cruzeiro de Brasil y Real Valladolid de España.

Con información de Reuters