EN VIVO
Gaming

Confirmado: cuándo llegará Pungo, el divertido videojuego indie argentino

Pungo es un nuevo videojuego PvP hecho en Argentina que está muy cerca de estrenarse y promete convertirse en furor.

09 de diciembre, 2025 | 18.51

El estudio local White Eyes Studio presentó Pungo, un nuevo juego PvP que reversiona al histórico Pong con una estética adorable y una jugabilidad explosiva. La propuesta ya tiene página oficial en Steam y apunta a lanzarse este 12 de diciembre de 2025. Lo más atractivo es su fórmula simple y adictiva: duelos entre gatitos con habilidades especiales, power-ups que cambian cada partida y niveles llenos de desafíos pensados para jugar entre amigos.

Desde el inicio, Pungo busca destacar en un mercado saturado apelando a dos claves: partidas rápidas y un estilo visual encantador. Cada personaje felino tiene estadísticas propias y movimientos únicos, lo que obliga a experimentar, combinar habilidades y definir estrategias para ganar. El objetivo es claro: convertirse en el “gato campeón” dominando la cancha con cabezazos, panzazos, patadas y supergolpes cargados de energía.

Cómo se juega Pungo

La dinámica es directa pero profunda. Elegís un gatito, salís a la cancha y tratás de evitar que la pelota atraviese tu arco. En medio del caos aparecen power-ups y obstáculos que pueden cambiar el rumbo del partido en segundos. Para progresar, también se pueden abrir cajas misteriosas, sumar nuevos personajes, desbloquear historias y completar una colección cada vez más amplia.

MÁS INFO

Entre sus características más destacadas:

  • Gatitos jugables con habilidades y estilos propios.

  • Power-ups que modifican cada encuentro.

  • Niveles temáticos con desafíos dinámicos.

  • Modo PvP ideal para partidas rápidas o torneos caseros.

  • Sistema de coleccionables y progresión.

Cada personaje felino tiene estadísticas propias y movimientos únicos.

El talento detrás del proyecto

White Eyes Studio está formado por dos figuras de larga trayectoria en el gaming argentino: Valeria Colombo y Fede Nessi. Colombo suma más de 16 años como programadora en móviles, PC, web, VR y AR, y fue Head de Ingeniería en etermax durante casi ocho años. Nessi, por su parte, acumula 17 años de experiencia como artista 2D/3D, animador y technical artist. Trabajó para Disney, Three Melons y Etermax, además de participar en el desarrollo del aclamado indie Vox Populi Vox Dei II.

Con Pungo, ambos buscan consolidar un estudio independiente que combina experiencia técnica, identidad local y un enfoque en juegos multijugador accesibles. Si la propuesta mantiene su promesa inicial, podría convertirse en uno de los lanzamientos argentinos más comentados del 2025.

Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruido y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas