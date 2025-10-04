Cómo descargar la demo de Pungo, el nuevo videojuego indie argentino

Detrás del proyecto está White Eyes Studio, integrado por referentes de la industria local.

Pungo es un nuevo videojuego PvP (jugador contra jugador) hecho en Argentina que promete convertirse en furor entre quienes disfrutan competir con amigos. Inspirado en el clásico Pong, este título le suma un giro original: los protagonistas son gatitos con habilidades especiales, escenarios llenos de desafíos y power-ups que cambian cada partida. El objetivo es simple pero adictivo: enfrentarse en canchas dinámicas y demostrar quién es el gato más ágil.

Cada personaje felino tiene un estilo único, con estadísticas y movimientos propios que van desde cabezazos y panzazos hasta supergolpes cargados de energía. La clave está en probar combinaciones y encontrar la estrategia que mejor se adapte a tu forma de jugar. Además de los duelos online, Pungo permite organizar torneos, desbloquear personajes ocultos y coleccionar cajas misteriosas que revelan historias dentro de su universo.

Pungo, un desarrollo 100% argentino

Detrás del proyecto Pungo está White Eyes Studio, integrado por dos referentes de la industria local: Valeria Colombo y Fede Nessi. Colombo suma más de 16 años de experiencia como programadora en juegos para móviles, PC, web y entornos de realidad virtual y aumentada. Durante casi ocho años fue Head de Ingeniería en Etermax, la compañía detrás de Preguntados.

Nessi, por su parte, aporta 17 años de trayectoria como artista 2D/3D, animador y technical artist. Su recorrido incluye trabajos para Disney, Three Melons y etermax, además de haber participado en el desarrollo del indie Vox Populi Vox Dei II, lanzado en 2015.

Para sumarlo a la biblioteca:

Ingresá en Steam desde la app o el navegador.

Iniciá sesión con tu cuenta personal.

Buscá Pungo en la tienda.

Hacé clic en “Descargar demo”.

Camino al lanzamiento

El estudio presentó recientemente la página oficial de Pungo en Steam, donde ya se pueden ver imágenes, avances y sumarlo a la lista de deseados. El lanzamiento está previsto para el último trimestre de 2025, con la expectativa de posicionarse no solo en Argentina sino también en el mercado internacional.

Con una propuesta fresca, personajes adorables y una jugabilidad competitiva que mezcla nostalgia y modernidad, Pungo busca hacerse un lugar entre los títulos indie más destacados del año.