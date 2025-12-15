Los nuevos límites de facturación del Monotributo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modifica dos veces al año los parámetros por los que se rige el Monotributo, ya sea el valor del pago mensual, como el límite de facturación anual para cada categoría.

Por este motivo, cada seis meses los monotributistas deben realizar la recategorización simplificada y en caso de que corresponda y no lo realicen, los contribuyentes del régimen podrán recibir multas económicas por parte de la ex AFIP.

La recategorización permite ajustar la categoría según distintos parámetros como los ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses y en caso de que se excedan los topes de facturación y no se realice este procedimiento, ARCA puede realizar multas equivalentes al 50 por ciento del impuesto integrado y cotización previsional de su categoría real. También puede haber liquidaciones retroactivas por diferencias no pagadas.

En ese sentido, los monotributistas tendrán que estar atentos a este procedimiento que se hará entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero de 2026.

Cómo es el trámite de recategorización del Monotributo

El proceso de recategorización se realiza a través del portal web de ARCA del Monotributo con los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

Seleccionar la opción "Recategorizarme" para revisar los datos registrados.

Confirmar la opción "Continuar recategorización".

Actualizar los parámetros (ingresos, superficie afectada, consumo de energía, etc.).

Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

En febrero estarán disponibles los nuevos topes de facturación del Monotributo que de no mediar inconvenientes se acomodarán según la inflación de los últimos seis meses.

La facturación actual y disponible hasta enero es la siguiente:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Cabe señalar que para realizar la recategorización si superaste los montos de tu categoría, ARCA implementó un sistema de recategorización simplificada. Desde la Agencia explicaron que una vez que el contribuyente comience el trámite en el portal Monotributo, el sistema va a mostrar de forma automática la facturación anual. Si este número es correcto, puede confirmar la nueva categoría; en cambio, si requiere modificar el monto, se puede editar manualmente.

Esta opción está destinada únicamente a monotributistas que tengan puntos de venta con facturación electrónica y que hayan permanecido al menos 12 meses completos en el régimen del Monotributo.