En las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre un beneficio muy importante: la eximición del 100 por ciento del pago del Monotributo de diciembre. Esto es para los contribuyentes que cumplan una serie de requisitos.
La ex AFIP apunta con esta medida a impulsar la registración formal de los contratos y fortalecer la transparencia fiscal en el mercado inmobiliario, a través de la reducción de la carga impositiva.
A través de la Resolución 5546/2024, el ente de recaudación nacional informó que los monotributistas dedicados al alquiler de inmuebles podrán tramitar la exención del pago de septiembre.
Para ello deben cumplir los siguientes requisitos:
- Pertenecer al Régimen Simplificado con hasta dos inmuebles en alquiler.
- No estar inscripto en otras actividades dentro del monotributo.
- Registrar los contratos en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).
Si cumplís estos requisitos, los pasos a seguir para quedar exento del pago del monotributo son éstos:
- Ingresar a la web oficial de ARCA a través de este link
- Clickear la opción "Modificación locador de hasta 2 inmuebles - Beneficio Ley 27.737"
- Informar el período desde el cual corresponde la exención.
- Declarar con clave fiscal en el "Sistema Registral" con la actividad 681098.
- Verificar que los contratos estén cargados correctamente en el sistema RELI.
Además, los beneficiarios pueden obtener la “exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres” y la “deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias”.
Cuánto hay que pagar de Monotributo en septiembre del 2025
-
Categoría A: $ 37.085,74 (servicios y bienes)
-
Categoría B: $ 42.216,41 (servicios y bienes)
-
Categoría C: $ 49.435,58 (servicios) / $ 48.320,22 (bienes)
-
Categoría D: $ 63.357,80 (servicios) / $ 61.824,18 (bienes)
-
Categoría E: $ 89.714,31 (servicios) / $ 81.070,26 (bienes)
-
Categoría F: $ 112.906,59 (servicios) / $ 97.291,54 (bienes)
-
Categoría G: $ 172.457,38 (servicios) / $ 118.920,05 (bienes)
-
Categoría H: $ 391.400,62 (servicios) / $ 238.038,48 (bienes)
-
Categoría I: $ 721.650,46 (servicios) / $ 355.672,64 (bienes)
-
Categoría J: $ 874.069,29 (servicios) / $ 434.895,92 (bienes)
-
Categoría K: $ 1.208.890,60 (servicios) / $ 525.732,01 (bienes)
El organismo de recaudación nacional recordó también que la próxima cuota del monotributo vencerá el lunes 22 de diciembre e incluye IVA, Ganancias, obra social y aportes jubilatorios. Quienes no accedan a este beneficio y tengan que abonar el pago, deben hacerlo en tiempo y forma para evitar multas por parte de ARCA.