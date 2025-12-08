Cómo acceder al beneficio de ARCA y no pagar el monotributo en diciembre.

En las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre un beneficio muy importante: la eximición del 100 por ciento del pago del Monotributo de diciembre. Esto es para los contribuyentes que cumplan una serie de requisitos.

La ex AFIP apunta con esta medida a impulsar la registración formal de los contratos y fortalecer la transparencia fiscal en el mercado inmobiliario, a través de la reducción de la carga impositiva.

A través de la Resolución 5546/2024, el ente de recaudación nacional informó que los monotributistas dedicados al alquiler de inmuebles podrán tramitar la exención del pago de septiembre.

Para ello deben cumplir los siguientes requisitos:

Pertenecer al Régimen Simplificado con hasta dos inmuebles en alquiler.

No estar inscripto en otras actividades dentro del monotributo.

Registrar los contratos en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).

Si cumplís estos requisitos, los pasos a seguir para quedar exento del pago del monotributo son éstos:

Ingresar a la web oficial de ARCA a través de este link

Clickear la opción "Modificación locador de hasta 2 inmuebles - Beneficio Ley 27.737"

Informar el período desde el cual corresponde la exención.

Declarar con clave fiscal en el "Sistema Registral" con la actividad 681098.

Verificar que los contratos estén cargados correctamente en el sistema RELI.

Además, los beneficiarios pueden obtener la “exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres” y la “deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias”.

Cuánto hay que pagar de Monotributo en septiembre del 2025

Categoría A : $ 37.085,74 (servicios y bienes)

Categoría B : $ 42.216,41 (servicios y bienes)

Categoría C : $ 49.435,58 (servicios) / $ 48.320,22 (bienes)

Categoría D : $ 63.357,80 (servicios) / $ 61.824,18 (bienes)

Categoría E : $ 89.714,31 (servicios) / $ 81.070,26 (bienes)

Categoría F : $ 112.906,59 (servicios) / $ 97.291,54 (bienes)

Categoría G : $ 172.457,38 (servicios) / $ 118.920,05 (bienes)

Categoría H : $ 391.400,62 (servicios) / $ 238.038,48 (bienes)

Categoría I : $ 721.650,46 (servicios) / $ 355.672,64 (bienes)

Categoría J : $ 874.069,29 (servicios) / $ 434.895,92 (bienes)

Categoría K: $ 1.208.890,60 (servicios) / $ 525.732,01 (bienes)

El organismo de recaudación nacional recordó también que la próxima cuota del monotributo vencerá el lunes 22 de diciembre e incluye IVA, Ganancias, obra social y aportes jubilatorios. Quienes no accedan a este beneficio y tengan que abonar el pago, deben hacerlo en tiempo y forma para evitar multas por parte de ARCA.