Clima cálido y seco en CABA y el conurbano: cómo será el lunes 8 de diciembre

A qué hora llueve este lunes 8 de diciembre en Buenos Aires y el conurbano

Llega el último día de del fin de semana largo y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 8 de diciembre en Buenos Aires y alrededores. Este lunes se podrá armar el arbolito con un clima más agradable: la temperatura se ubicará entre una mínima de 18 grados y una máxima de 28, mientras que el cielo comenzará mayormente nublado y habrán lluvias aisladas desde la tarde.

El martes 9 para el regreso a la semana laboral se mantendrá la nubosidad y, de acuerdo al SMN, la temperatura continuará agradable al comenzar en una mínima de 18 grados y elevarse hasta alcanzar los 26 grados de máxima.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

La gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.