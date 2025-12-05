ARCA bajó el impuesto a los autos y estos modelos saldrán hasta 16 millones menos

Los autos que pueden bajar su precio en 16 millones por el cambio de ARCA.

En los últimos días, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó la modificación de la escala de impuestos internos para los vehículos automotores para transporte de personas, vehículos preparados para acampar, motociclos, velocípedos con motor y chasis con motor, lo cual podría generar una baja de los precios de los automóviles cero kilómetros de hasta en 16 millones de pesos.

Según el esquema de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hasta esta modificación los automóviles con precio igual o superior a $ 63.166.936,50 a la salida de fábrica (sin IVA) debían tributar el 18 por ciento de impuestos internos, aunque como este gravamen se aplicaba sobre su propio monto, la alícuota efectiva alcanzaba el 21,95 por ciento. De esta manera, estos automóviles tenían un valor final de $ 85.600.000.

En cambio, a partir de este 1 de diciembre el monto a partir del cual los autos pagan este impuesto se elevó a $ 74.314.009. El precio de venta al público de los vehículos alcanzados por este gravamen alcanza ahora hasta los $ 102.600.000 aproximadamente.

El valor de algunos autos cero kilómetros podría disminuir en 16 millones de pesos

De esta manera, había automóviles que pagaban este impuesto y a partir de diciembre ya no lo harán, por lo cual su precio podría reducirse en hasta 16 millones de pesos si las automotrices mantienen el precio neto del automóvil y los concesionarios preservan su margen bruto nominal.

Aunque esto dependerá de la decisión de cada marca y se debe tener en cuenta que hubo empresas que ante la devaluación del peso en los últimos meses algunas no aumentaron los precios reduciendo sus márgenes de ganancias para no ser alcanzados por este impuesto y ante esta modificación podrían modificar los valores por lo cual el descuento neto no sería tan alto.

Un ejemplo de cómo podría darse este descuento es en el caso de un vehículo con un valor de fábrica de $74.314.000 (justo en el límite de cuando comienza a regir el impuesto) antes del cambio tendría un precio final con los impuestos internos de $ 118.979.687.

En contrapartida, ese mismo vehículo, a partir del 1 de diciembre, tendría un precio final de $ 102.667.764, es decir, una diferencia de $ 16.311.923, un 13,71 por ciento menos.