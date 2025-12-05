MasterChef Celebrity Argentina 2025 que pasó en el programa de ayer jueves 4 de diciembre.

Este último jueves 4 de diciembe comenzó la octava semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025, luego de que el miércoles dejara las cocinas Álex Pelao. Ocho cocineros participaron del desafío de ayer, que tuvo como resultado a cuatro personas que se subieron al balcón, mientras que las otras cuatro recibieron el delantal gris y deberán luchar por el blanco en la gala de última chance.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

A su llegada a las estaciones, los jugadores tuvieron frente a ellos pequeñas latas. El jurado les explicó que la mitad de ellas contendrían un ticket con la leyenda "sueldo acreditado", mientras que la otra rezaría "sin saldo". ¿La diferencia? El primero de los grupos podría obtener sus ingredientes desde una heladera repleta, mientras que los demás debería hacer lo propio en una "a fin de mes" y con muy pocos elementos. Sofi Martínez; Emilia Attias; La Reini y el Chino Leunis no tuvieron la suerte de su lado, la cual si tuvieron Ian Lucas; Julian Calvo; "Cachete" Sierra y La Joaqui.

Sofi Martínez no tuvo una buena noche: recibió el ticket de "sin saldo" y recibió el delantal gris.

Sin embargo, eso no fue lo único: previo al desafío principal, el jurado anunció un mini-juego donde los concursantes tuvieron que cortar un pepino en rodajas y llegar a los 270 gramos exactos. Luego de varios minutos de tensión, con los jugadores yendo y viniendo de sus respectivas cocinas, fue Ian Lucas el que le atinó a la tara justa y obtuvo así el "aguinaldo" (una canasta con queso en fetas, trucha ahumada y hueva de salmón).

¿Quiénes subieron al balcón?

Tras haber hecho buenas presentaciones y platos que dejaron satisfechos a Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, quienes se quedaron con su delantal blanco fueron La Joaqui, el "Chino" Leunis, Emilia Attias (que por primera vez estará en la gala de beneficios) y "Cachete" Sierra, algo notable teniendo en cuenta que dos de ellos contaron con menos elementos.

¿Quiénes recibieron el delantal gris?

Por contraparte, quienes no cumplieron las expectativas y deberán competir en la gala de última chance por el último lugar en el balcón fueron Julia Calvo, La Reini, Ian Lucas y Sofi Martínez.