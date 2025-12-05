Se llama Saturno y es un pueblito desconocido de pocos habitantes: existe hace más de 114 años y es ideal para descansar

Si sos de los que a la hora de organizar escapadas turísticas elige destinos cercanos y desconocidos, este diminuto pueblo del oeste de la provincia de Buenos Aires podría captar tu atención. Se trata de Saturno, un paraje rural con mucha historia que queda a pocos kilómetros de la Laguna del Venado.

Con un par de horas se puede recorrer este lugar especial, pasando por la vieja estación de trenes y la escuela primaria que data de los primeros años del siglo XX. Cómo llegar a este pueblo y cuál es su historia.

Cómo llegar a Saturno

El pequeño pueblo de Saturno, al que también se puede denominar como paraje rural, surgió al comienzo del siglo XX y acaparó población por el funcionamiento de dos estancias. Muchos años después, cuando el tren dejó de pasar por allí, gran parte de los vecinos abandonaron el lugar.

Se encuentra dentro del Partido de Guaminí, a 53 kilómetros al noroeste de la ciudad cabecera, y para llegar se debe recorrer la Ruta Provincial 85, desde Guaminí hasta el desvío que desemboca directamente en la vieja estación de trenes de Saturno.

El nombre no tiene nada que ver con el planeta, sino con uno de los propietarios de las tierras cercanas a las vías. Se supone que nombrarlo así fue un homenaje al ilustre terrateniente del pueblo, de apellido Saturno.

El Saturno bonaerense: símbolo de historia y tradición

Saturno se fundó hace poco más de 114 años, el 15 de mayo de 1911. Surgió a partir de la Estación Saturno del antiguo trazado del Ferrocarril Midland, que supo unir Puente Alsina con Carhué.

Durante las primeras décadas tras su fundación, en el pueblo se establecieron decenas de familias. La gran mayoría de los habitantes llegaron para conseguir un puesto de trabajo en las estancias cercanas, que tenían una gran producción gracias a la Estación Saturno y el paso del tren.

Aunque la cifra no es oficial, se estima que en Saturno llegaron a vivir 465 vecinos en la década de 1940, su época de esplendor. El pueblo contaba con almacén, carnicería, estafeta, delegación municipal, herrería y una escuela.

Con el paso del tiempo, los vecinos del pueblo fueron abandonando el lugar, especialmente después de 1977, cuando la Estación Saturno dejó de estar operativa y los trenes no volvieron a pasar. La pequeña localidad quedó en estado de abandono, con una población rural dispersa.