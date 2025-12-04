Marley aún no tiene confirmada su continuidad en Telefe.

La reciente venta de Telefe modificó la estructura interna del canal y abrió interrogantes sobre el futuro de varias de sus figuras históricas. Entre ellas aparece Marley, quien reconoció que todavía no recibió una confirmación oficial sobre su continuidad en la pantalla para 2026. Aun así, el conductor aseguró que atraviesa el contexto con calma y sin presiones.

Consultado sobre sus próximos pasos, Marley reveló que tiene varios proyectos en desarrollo. “Telefe siempre quiso reponer El show de la tarde, el que hacíamos con Flor Peña, pero vamos a ver”, contó. También adelantó que trabaja en un formato propio: “Estoy tratando de armar un programa nuevo que ideé hace muchos años, hay que ver si se da eso también”.

Ante la pregunta de si ese proyecto sería para Telefe, respondió con sinceridad: “Espero que sí, pero ahora hay un nuevo Telefé. Hace poco me reuní con Scaglione, todo súper bien y hay buena onda, pero no sé. Me dijeron que me iban a llamar y aún no lo hicieron”. El conductor tomó con naturalidad la nueva política del canal, que ya no sostendrá figuras con contrato fijo si no tienen un programa al aire. “Yo puedo trabajar en cualquier lado. Yo calculo que seguiré con ellos, pero si no se da y me proponen algo en otro lado que me divierte, lo hago. No quiero hacer cosas solo por el hecho de estar, para eso me quedo en casa con los chicos”, afirmó.

El panorama televisivo para el 2026

Mientras tanto, Ángeles Balbiani aportó un panorama más crítico sobre el clima interno: “Es cierto que a esta altura todos los que trabajamos en TV estamos con dudas, pero ahí dentro es aún más incierto”. Las definiciones finales sobre la grilla 2026 del canal siguen demorándose.