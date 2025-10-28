Marley fue operado nuevamente y hay preocupación por su salud: "Adiós"

Marley fue operado nuevamente y compartió los detalles con sus seguidores.

Marley volvió a pasar por una cirugía ocular y compartió todos los detalles del procedimiento con sus más de ocho millones de seguidores. El conductor de Por el Mundo (Telefe) se mostró relajado y con humor mientras contaba cómo fue esta segunda intervención, destinada a completar el tratamiento iniciado días atrás.

“Parezco un pirata, pero del ojo izquierdo ya veo perfecto y ahora vamos por el derecho”, expresó con su característico humor en un video donde se lo veía con un parche. En el mismo posteo aclaró que no se trató de una urgencia médica: “Algunos portales pusieron eso y mi vieja me llamó preocupada. Era programado”. De este modo llevó tranquilidad tanto a sus fieles fanáticos como a sus colegas y familiares.

La operación consistió en la colocación de un lente multifocal por cataratas con implante lioplegable, una práctica que ya se había realizado días atrás en su otro ojo. “Es la segunda vez, estoy mucho más tranquilo, ya sabía lo que venía. Los dos ojos listos. Ahora veo todos los detalles”, relató el conductor con total emoción.

De qué había sido operado Marley hace una semana

Días atrás, el conductor también había sido noticia por su salud al contar que se sometió a una cirugía en uno de sus ojos. “El médico me puso un lente multifocal por cataratas con implante lioplegable”, detalló entonces, mostrando su sorpresa por la rapidez del procedimiento. “Es impresionante la cantidad de colores que se ven. La sensación en el momento. Es súper corto, siete minutos dura, nada más”, explicó Marley en aquella oportunidad, destacando la precisión de la intervención y los grandes beneficios que obtuvo tras el procedimiento quirúrgico.