Conmoción en Telefé por lo que le pasó a Marley

Marley tuvo que pasar por el quirófano.

Marley llamó la atención de sus seguidores este último miércoles 22 de octubre, al publicar que había tenido que atravesar una intervención quirúrgica. De hecho, el reconocido conductor ligado a Telefé subió un video de la operación a la que se sometió, contando además qué sintió durante la misma.

"Son las 6 de la mañana y me estoy levantando temprano porque me van a operar, estoy cansado de perder los anteojos todas las semanas", manifestó primeramente. "Miren la precisión de todo. Qué impresionante. Ahí vemos el momento en que le están poniendo un multifocal a mi ojo", prosiguió, haciendo alusión al lente lioplegable que le colocaron por las cataratas.

"Es impresionante la cantidad de colores que se ven. La sensación en el momento. Es súper corto. Siete minutos dura nada más esto", agregó en el posteo, el cual concluyó repitiendo que es "increíble" y que vio "unos colores que nunca vi en mi vida", haciendo un parangón con un "viaje al espacio".

El cruce entre Marley y Santiago del Moro

Quien llevara adelante alguna vez La Voz Argentina (salvo por esta edición), The Challenge, Survivor y tantos éxitos más del canal de las tres pelotas, tomó notoriedad en los últimos días por un inesperado cruce con su colega de profesión y señal, Santiago del Moro. Puntualmente, Marley sostuvo que haberlo premiado con el Martín Fierro de Oro fue peculiar.

"La emoción de él fue rara porque vio el sobre, se quedó así... Si yo abro el sobre y dice ‘Marley’ me emociono en el momento que lo veo. Cómo voy a estar 15 segundos haciendo la pausa y después cuando lo digo me emociono", disparó, añadiendo que "todo el mundo sabe todo eso, eso es lo que tiene que cambiar, no puede ser que todos sepan todos los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa".

Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro en el 2025.

Del Moro respondió a esos comentarios: "No me importa nada, a mí me chupa un huevo. Yo trabajo para la gente, no me cuelgo en nada. Soy seguro en lo que hago y me divierto. La crítica del que venga no me modifica".