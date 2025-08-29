Marley sufrió un accidente en Tailandia y se abrió la cabeza: "Bañado en sangre"

Marley sufrió un accidente en Tailandia y se abrió la cabeza.

Marley sufrió un grave accidente durante una grabación de Por el Mundo en Tailandia y asustó a la producción de Telefe. El comunicado del conductor tras el accidente y las palabras de Pía Shaw, quien documentó la situación en el magazine A la Barbarossa.

El accidente de Marley se dio en medio de un viaje del conductor y la modelo Karina Jelinek por Tailandia. Según contó Pía Shaw, Marley intentó ayudar a Karina, que sentía claustrofobia, y en su intento por ayudarla terminó impactando su cabeza contra una piedra, provocándole un corte profundo en el cuero cabelludo. El impacto habría sido tan fuerte que Marley estuvo a punto de desvanecerse, motivo que generó alarmas entre los miembros del equipo de producción.

El golpe de Marley en Tailandia.

"Gracias a la medicina tradicional del lugar lograron detener la hemorragia y evitaron que le aplicaran puntos”, precisó Pía Shaw en el programa de Georgina Barbarossa, ahondando en el golpazo que se dio Marley. Por su parte, el conductor hizo un comunicado para llevar tranquilidad a sus seguidores y sostuvo: “Estamos vivos. Karina le tiene fobia a las cuevas. Yo estaba preocupado por ella, y terminé chocando con una estalactita de lleno. Me quedé mareado, con un dolor tremendo, y empecé a sangrar un montón. Todos los que estaban con nosotros se pusieron muy nerviosos”.

El inesperado comentario de Marley tras su accidente: "Fue mágico"

“Nos habían recibido como grandes invitados, y terminé saliendo de la cueva bañado en sangre. No lo podían creer. Me pusieron una especie de remedio tradicional que no sé qué tenía, pero me detuvo la sangre al instante. Fue mágico”, cerró.