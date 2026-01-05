Un importante frigorífico debe dos meses de sueldo y el aguinaldo.

Los trabajadores de un importante frigorífico viven un duro momento en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. Denuncian que les deben los salarios y el aguinaldo.

Se trata de Frigorífico HV, compañía de la provincia de La Pampa que sólo abonó el 30 por ciento del salario de noviembre de los empleados, quienes realizaron una protesta para visibilizar su situación.

Franco Castro, delegado gremial del establecimiento, explicó que la firma aún les adeuda el 70 por ciento de noviembre, todo diciembre y el medio aguinaldo. Aunque la empresa se comprometió a completar el pago de la deuda, aún no abonaron nada.

Como si fuera poco, los trabajadores de desposte ni siquiera recibieron ese 30 por ciento de noviembre que cobró el resto, por lo cual la deuda es incluso mayor para este sector, detallaron desde el medio En boca de todos HD.

El frigorífico está paralizado

El Frigorifico HV. S.A. es una empresa familiar que tiene 4 generaciones en la industria y tiene como base comercial la exportación de productos a diferentes mercados internacionales. Además, cuenta con 2 plantas de faena y proceso, en Buenos Aires y La Pampa.

La planta de Bernasconi es un importante motor de la región, pero lleva dos meses con la faena totalmente paralizada. En ese contexto, desde la firma solicitaron un concurso preventivo de acreedores para reorganizar sus obligaciones financieras.

Además, fuentes del sector señalan que HV acumuló una deuda multimillonaria, con más de 600 cheques rechazados por falta de fondos y pasivos bancarios que superan los 8.000 millones de pesos.

Los trabajadores realizaron un corte para reclamar por su situación

A finales de diciembre los operarios decidieron iniciar una medida de fuerza con presencia en el acceso a la planta, a la espera de una solución a su situación laboral y económica.

"Nos encontramos en el acceso al predio del frigorífico HV, no estamos cortando ruta ni parando viajantes, estamos en el ingreso a la planta tomando una medida de fuerza, esperando una respuesta concreta, porque nos han venido mintiendo durante todo este tiempo, que hoy, que mañana, y no hemos visto reflejado nada en nuestros sueldos de nuestra cuenta bancaria", manifestaron los trabajadores.

Y agregaron: "Lo único que queremos es cobrar lo nuestro y que se aclare nuestra situación laboral. No estamos suspendidos ni echados de la empresa, estamos a la espera de que se resuelva qué van a hacer con nosotros, con los 110 trabajadores en promedio que hay a la espera de lo mismo. Hoy por hoy, lo que queremos es cobrar nuestro sueldo. Que nos abonen lo que nos corresponde y que decidan qué van a hacer con nosotros".