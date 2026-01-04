El reclamo de una empresaria a Javier Milei.

En medio de la crisis económica generada por el gobierno de Javier Milei, la industria láctea es una de las que está sufriendo fuertemente las consecuencias y la dueña de una importante compañía le hizo un reclamo personalmente al presidente.

Gabriela Benac, titular de la firma Luz Azul, manifestó el mal momento que vive la empresa y advirtió sobre el cierre de locales que cuenta a través del sistema de franquicias por la caída de las ventas.

La empresaria participó del evento Encuentro de Líderes que organizó el medio El Cronista y que cerró el presidente Javier Milei. Tras su exposición, Benac le escribió un mensaje al mandatario libertario que luego difundió.

"Javier, ¿por qué te ocupas de contestarle a los economistas, que no me importa ni quienes son? Hablanos a los emprendedores y a los que trabajamos", escribió tras la exposición del jefe de Estado.

Además, reconoció que intercambia mensajes de manera frecuente con el presidente Javier Milei, sin embargo, confesó que "él contesta, pero siempre vuelve a hablar de la macro".

La difícil situación que vive la empresa láctea

Luego, en una nota, la titular de Luz Azul detalló sobre los problemas que atraviesa la empresa y el sector: "La situación de la industria láctea es compleja, hay una sobreproducción de leche en el mundo y particularmente en Argentina, donde hay un sobrestock y mucha cantidad de quesos. Por una cuestión de oferta, los precios se mantienen estables".

"Estamos absorbiendo cada vez más locales franquiciados para no perder presencia en el mercado y que no cierren los locales", sumó respecto del presente que vive la firma por la caída de las ventas. La empresa cuenta con una red de 70 puntos comerciales, de los cuales alrededor de 57 corresponden a franquicias.

Respecto de esto, detalló: "Los franquiciados primero manifiestan que no pueden pagar la mercadería y cuando vemos que se endeudan les hablamos para comprarles el local y que al menos recuperen la inversión inicial".

"Con el queso cremoso estamos perdiendo entre un 5 y un 6 por ciento. Hace tres meses lo habíamos aumentado, pero lo tuvimos que bajar un 20 por ciento porque hay ofertas en todos lados y necesitamos mantener lo que tenemos", sumó.

También remarcó respecto del presidente Javier Milei, que "la baja de la inflación es maravillosa", pero que "exige trabajar mucho sobre la eficiencia para bajar los costos", ya que "la no inflación con recesión es súper complicada" y que "hay un problema grave de consumo, pero parecería que no le interesa o no es su tema".