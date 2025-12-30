10 locales cerrados y 90 despidos en una importante cadena de farmacias.

En el medio de la crisis económica que atraviesa el país por las políticas de Javier Milei, una reconocida cadena de farmacias cerró diez sucursales y despidió a 90 trabajadores. Temen que el número siga subiendo.

Se trata de Farmacias Dr. Ahorro, cadena de medicamentos de origen mexicano que está aplicando una fuerte reducción tanto de productos como de personal. Las desvinculaciones son por los cierres y por un "ajuste" en su casa central.

La firma llegó a tener 47 locales, entre propios y a través del sistema de franquicias, en Buenos Aires y el resto del país, pero para sorpresa de muchos la compañía comenzó con un plan de retirada.

"Cerraron dos locales en Córdoba; uno en Salta; una farmacia de Mendoza y en CABA cerraron en Pompeya, avenida Saénz 1135; avenida Lope de Vega 1135 en Villa Devoto; Somellera 5671, Villa Lugano; avenida Corrientes 2423 y la farmacia de avenida Alberdi 5819 creemos que cierra porque a fin de año se le termina el contrato de alquiler, entre otros”, relató al medio Bae Negocios, Sabrina Paredes, quién trabajaba en la sucursal Liniers y fue despedida el lunes 22 de diciembre.

A los trabajadores despedidos les llegó la siguiente notificación por parte de RR. HH.: "Queremos comentarles que, atento las circunstancias económicas de fuerza mayor que atraviesa el país, la industria y en particular nuestra Empresa, nos vimos obligados a implementar una reestructuración tanto de personal como de sucursales".

"De esta manera, procederemos a cerrar los puntos de venta del interior y algunas pocas farmacias de CABA que les informaremos a la brevedad, con el objetivo de preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo posibles", añadieron desde la empresa ante los cierres y despidos.

Y cerraron: "Estamos trabajando con compromiso y dedicación a fin de asegurar la continuidad operativa de la empresa, les agradecemos el esfuerzo que brindan día a día para que en conjunto podamos salir adelante. Sin más, esperamos sepan comprender y nos acompañen en este momento".

Rumores de venta y de quiebra

Mientras tanto, los trabajadores atraviesan un momento de incertidumbre total, ya que temen que el número de cierres y, por lo tanto, de despidos continúen. En ese contexto, circuló el rumor de que la empresa está "en la última etapa de la negociación para la venta a una cadena de farmacias", que sería "con los empleados dentro del acuerdo".

En paralelo también corre otra versión en la que algunos sospechan que la firma va a presentar la quiebra, ya que en muchos locales hay faltante de insumos y vienen pagando el sueldo en cuotas, además de no abonar los aportes previsionales.