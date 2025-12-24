Importante fábrica de calzado despidió trabajadores.

Uno de los sectores más golpeados por la crisis económica es el textil y una importante fábrica de calzado volvió a despedir trabajadores. Desde el gremio ironizaron: "Un regalo más de Javier Milei para Navidad".

Son 10 los trabajadores despedidos de la fábrica Arluchi S.A (conocida comercialmente como IDS Suelas) de Chivilcoy, que se suman a los 21 que quedaron en la calle entre octubre y noviembre de este año.

Desde el Sindicato del Calzado Argentino (UTICRA), señalaron que se efectuó una presentación oficial ante la delegación local del Ministerio de Trabajo, para que intervenga tras el despido de 10 trabajadores.

La firma redujo en los últimos meses más del 40 por ciento de su plantel y desde el gremio aseguran que la empresa se había comprometido a finales de noviembre a mantener la cantidad de trabajadores hasta marzo, algo que no cumplió.

“Nos enteramos el día jueves, vía telefónica a través de uno de sus directivos; camino a CABA hacia la marcha federal contra la reforma laboral”, señalaron desde el gremio al medio La Razón de Chivilcoy.

Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron que los despidos se realizaron mediante acuerdos individuales al 100 por ciento conforme a la antigüedad, interviniendo en los casos de los trabajadores que se presentaron en la delegación.

Los trabajadores apuntaron contra la apertura de importaciones

Asimismo, señalaron las consecuencias negativas de la apertura de importaciones y la caída del consumo, remarcando que “están todos los negocios explotados de productos importados y no hay ventas”.

La compañía nació como una inversión de capital brasileño impulsada por el empresario Andrei Lagranha, con el objetivo de funcionar como proveedor satélite de Paquetá, instalada en Chivilcoy desde 2007. En sus inicios operó dividida en dos unidades —Rubber Soul (caucho) y Arluchi (EVA)—, que se fusionaron operativamente en 2019 bajo el paraguas del Grupo IDS, con la marca IDS Suelas como identidad comercial.