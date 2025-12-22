Histórica fábrica de cerámica no pagó los aguinaldos.

En medio de la crisis económica que atraviesa Argentina por las políticas del gobierno de Javier Milei, una importante fábrica de cerámica no le pagará el aguinaldo a los trabajadores.

Las autoridades de Cerro Negro le comunicaron por WhatsApp a los empleados de Carmela, Córdoba y Olavarría esta medida argumentando que no tienen "fondos" para el pago que debería haberse abonado el 17 de diciembre.

“Ya venimos mal cobrando el 50 por ciento del sueldo, ahora nos dicen que no tienen recursos y viven con suspensiones”, expresó una fuente cercana a los trabajadores al medio Verte.

En esa línea, sobre esta situación en el contexto de crisis, agregó: "Somos muchas las familias que estamos siendo perjudicadas. Están vulnerando los derechos del trabajador, porque el aguinaldo es nuestro derecho".

"Trabajan, aguantan suspensiones, lo que genera una inestabilidad laboral constante. Estamos muy mal, próximos a las Fiestas y totalmente a merced de lo que decidan unos pocos", sumó.

El mensaje de la empresa

“Hola, buen día. Nos avisaron a las tres filiales (Carmela, Córdoba y Olavarría), que no van a pagar el aguinaldo por falta de fondos y que dicha situación se originó por no haber firmado el no remunerativo. Por lo tanto, no tienen fecha de pago”, decía el mensaje de WhatsApp que les llegó a los trabajadores de Cerro Negro.

En ese sentido, desde el sector de los trabajadores sostuvieron el no pago de los aguinaldos es en realidad una represalia por no haber aceptado cobrar parte de sus sueldos “en negro”. Esto no es algo aislado, ya que a principios de año la firma despidió 96 de los 400 trabajadores de su planta de Olavarría.

La dueña de Cerro Negro es el holding argentino Sociedad Comercial del Plata SA, que tiene varias empresas con las que opera en los sectores de construcción, energía, agroindustria y negocios inmobiliarios. En 2024, el holding tuvo ganancias por 66.420 millones de pesos.