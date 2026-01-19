Boca cerró la pretemporada con una victoria ante Olimpia

Fue una noche de verano con clima de prueba general para Boca Juniors. En San Nicolás, el Xeneize disputó su último amistoso de pretemporada frente a Olimpia de Paraguay, con la intención de ajustar piezas, ganar confianza y llegar con mejores sensaciones al inicio del Torneo Apertura.

Desde el arranque, Boca mostró una postura ofensiva con un 4-3-3 bien marcado. Marchesín custodió el arco; Barinaga, Figal, Costa y Braida conformaron la línea defensiva; Herrera, Paredes y Belmonte se repartieron el mediocampo; mientras que Velasco, Merentiel y Zeballos integraron el frente de ataque. Olimpia, con mayor rodaje competitivo, propuso un partido intenso y no tardó en golpear.

A los 11 minutos, un centro desde la derecha terminó con un infortunio para Boca: Juan Barinaga, en su intento por despejar, desvió la pelota hacia su propio arco y decretó el 1-0 para el conjunto paraguayo. El golpe obligó al equipo argentino a adelantar líneas y asumir el protagonismo del juego.

Con el correr de los minutos, Boca empezó a adueñarse de la pelota y a encontrar mejores asociaciones. Alan Velasco fue ganando peso en el circuito ofensivo y el empate llegó tras una acción colectiva: un remate desde afuera del área que se desvió en un defensor y descolocó al arquero rival para poner el 1-1.

El envión anímico se sintió y, antes del descanso, el Xeneize logró dar vuelta el resultado. Una jugada bien trabajada por la derecha, con desequilibrio de Exequiel Zeballos, terminó en un centro preciso que Tomás Belmonte conectó de cabeza para marcar el 2-1 y cerrar un primer tiempo favorable.

En el complemento, el ritmo bajó considerablemente. Ambos equipos priorizaron el orden y el cuidado físico, propio de una etapa de preparación. Boca administró la ventaja con solidez defensiva y no pasó sobresaltos, mientras que Olimpia intentó acercarse sin demasiada claridad ni profundidad.

El resultado quedó en un segundo plano, pero la victoria le permitió a Boca cerrar la pretemporada con una señal positiva. Hubo pasajes de buen funcionamiento, individualidades que comenzaron a destacarse y una base que empieza a consolidarse de cara al inicio oficial de la competencia.

Así, el Xeneize terminó su puesta a punto con un triunfo que suma confianza y deja expectativas abiertas para el arranque del torneo.