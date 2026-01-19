Cuidado: quiénes no deberían comer banana nunca, según los especialistas

Cuidado: quiénes no deberían comer banana, según los especialistas

Las bananas, como gran parte de las frutas, suelen ser consideradas un alimento saludable. Sin embargo, esta gran fuente de potasio podría volverse riesgosa para personas con ciertas patologías. Conocé en quiénes está contraindicada esta fruta.

Qué personas no deberían comer banana, según los expertos

El Instituto Nacional de Salud (NIH) de los Estados Unidos analizó el consumo de alimentos naturales por parte de pacientes con patologías crónicas y reveló que, si bien la banana es un alimento nutritivo, su ingesta debe ser moderada o evitada en determinados pacientes.

Las personas con enfermedades renales, cardíacas o alteraciones en los niveles de potasio debería evitar comer banana

En concreto, los grupos que deberían evitar comer banana son:

Pacientes con una enfermedad renal avanzada

La banana contiene una cantidad significativa de potasio, un mineral que los riñones dañados no logran eliminar con eficacia, por lo que puede afectar todavía más el funcionamiento de esos órganos. En estos casos, el exceso puede acumularse en sangre y generar complicaciones graves.

Personas con hipertensión o afecciones cardíacas

Quienes toman medicamentos para la presión arterial o enfermedades del corazón deben controlar el consumo de alimentos ricos en potasio, ya que este nutriente influye directamente en el ritmo cardíaco y su desequilibrio puede resultar riesgoso.

Pacientes con alteraciones en los niveles de potasio

Una banana de tamaño medio aporta cerca de 375 miligramos de potasio, lo que equivale a alrededor del 11% de la ingesta diaria recomendada para hombres adultos y hasta el 16% en mujeres. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), estas cifras pueden resultar elevadas para personas con capacidad limitada de eliminación de los minerales.

Personas que siguen dietas bajas en hidratos de carbono

Cada banana tiene aproximadamente 26 gramos de carbohidratos, una cantidad que supera ampliamente la de otras frutas comunes, como la manzana. Por eso, su consumo suele restringirse en planes alimentarios de bajo contenido de carbohidratos.

Personas con migraña recurrente

La banana posee tiramina, un compuesto que puede actuar como desencadenante de cefaleas intensas en individuos predispuestos. En estos casos, se recomienda evaluar su tolerancia o limitar su ingesta.

Qué pasa con las cantidades: cuánto comer de esta fruta

En la mayoría de los casos, se aconseja consumir banana con moderación, ya que una porción pequeña o el consumo ocasional de esta fruta no suele generar inconvenientes. Sin embargo, la cantidad tolerable varía según el estado de salud, el funcionamiento renal y el resto de la alimentación diaria.

Siempre es clave consultarle a un profesional el caso particular para saber cuál es el consumo ideal de esta fruta

Siempre es clave que las personas con enfermedades crónicas, tratamientos farmacológicos o dudas sobre su dieta consulten con un profesional de la salud antes de incorporar este alimento de forma habitual. La evaluación individual permite determinar la porción adecuada y evitar posibles efectos adversos.