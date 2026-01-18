El colágeno es la proteína responsable de mantener a la piel joven, sin arrugas y firme, y a partir de los 25 años, el cuerpo comienza a producirlo cada vez menos. Afortunadamente, la alimentación este proceso natural se puede enlentecer significativamente para mantener la piel en las mejores condiciones posibles.
Según el doctor Xavier Batalla, no se trata de consumir suplementos de colágeno que prometen milagros, sino de estimular la producción del mismo a través de alimentos ricos en vitamina C, que favorecen a la producción de colágeno.
Los alimentos que recomiendan los expertos para aumentar la producción de colágeno
"Aumentan el colágeno de tu piel de forma natural. Y no, no hablo de naranjas. Los frutos rojos y el brócoli son incluso mejores, porque además de vitamina C aportan antioxidantes que protegen las células del envejecimiento prematuro”, sostiene el experto en un video compartido en sus redes sociales.
El segundo grupo de alimentos son los ricos en aminoácidos y minerales, como la glicina, el zinc y el cobre. Estos nutrientes hacen que se formen las fibras de colágeno. Se encuentran en almendras, caldo de huesos y semillas de calabaza.
Por último, los alimentos antiinflamatorios son los que el doctor considera más importantes ya que "son los que evitan que destruyas el colágeno”, señala. Los más importantes son la cúrcuma, el té verde y los ricos en omega 3, como el salmón o la linaza.
Estos alimentos combaten la inflamación del organismo y lo protegen del daño oxidativo causado por los radicales libres. "Lo que comemos se refleja directamente en la piel", asegura Batalla.
MÁS INFO
Qué alimentos evitar para tener una piel joven
Para mantener una piel joven, firme y con buen nivel de colágeno, no solo importa lo que comés, sino también lo que conviene evitar, porque algunos alimentos aceleran el envejecimiento de la piel, favorecen la inflamación y la pérdida de elasticidad. Algunos de estos son:
-
Azúcares refinadas: alimentos como golosinas, gaseosas, jugos industriales y azúcar en sí se deben evitar lo mayor posible. El exceso de azúcar daña el colágeno y la elastina, haciendo que la piel se vea más flácida y con más arrugas.
-
Harinas refinadas: pan blanco, facturas, galletitas comunes, entre otros alimentos, generan picos de glucosa que favorecen la inflamación y el envejecimiento cutáneo.
-
Frituras y comida ultraprocesada: todo lo que sea comida frita o alimentos de paquete, con muchos químicos y conservantes, contienen grasas de mala calidad que afectan la regeneración celular y opacan la piel.
-
Alcohol en exceso: deshidrata la piel, favorece la aparición de ojeras y acelera la pérdida de colágeno.
-
Embutidos y fiambres: suelen tener mucho sodio, conservantes y nitritos que inflaman y pueden hacer que la piel se vea hinchada y apagada.