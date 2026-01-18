Xavier Batalla, médico, reveló qué alimentos comer para tener una piel joven: "Aumentan el colágeno de forma natural".

El colágeno es la proteína responsable de mantener a la piel joven, sin arrugas y firme, y a partir de los 25 años, el cuerpo comienza a producirlo cada vez menos. Afortunadamente, la alimentación este proceso natural se puede enlentecer significativamente para mantener la piel en las mejores condiciones posibles.

Según el doctor Xavier Batalla, no se trata de consumir suplementos de colágeno que prometen milagros, sino de estimular la producción del mismo a través de alimentos ricos en vitamina C, que favorecen a la producción de colágeno.

Los alimentos que recomiendan los expertos para aumentar la producción de colágeno

"Aumentan el colágeno de tu piel de forma natural. Y no, no hablo de naranjas. Los frutos rojos y el brócoli son incluso mejores, porque además de vitamina C aportan antioxidantes que protegen las células del envejecimiento prematuro”, sostiene el experto en un video compartido en sus redes sociales.

El segundo grupo de alimentos son los ricos en aminoácidos y minerales, como la glicina, el zinc y el cobre. Estos nutrientes hacen que se formen las fibras de colágeno. Se encuentran en almendras, caldo de huesos y semillas de calabaza.

Por último, los alimentos antiinflamatorios son los que el doctor considera más importantes ya que "son los que evitan que destruyas el colágeno”, señala. Los más importantes son la cúrcuma, el té verde y los ricos en omega 3, como el salmón o la linaza.

Estos alimentos combaten la inflamación del organismo y lo protegen del daño oxidativo causado por los radicales libres. "Lo que comemos se refleja directamente en la piel", asegura Batalla.

Qué alimentos evitar para tener una piel joven

Para mantener una piel joven, firme y con buen nivel de colágeno, no solo importa lo que comés, sino también lo que conviene evitar, porque algunos alimentos aceleran el envejecimiento de la piel, favorecen la inflamación y la pérdida de elasticidad. Algunos de estos son: