Elvira Peral, esteticista, sobre el yoga facial y su efecto de lifting natural: “Mejora el tono y la firmeza de la piel”.

Tener una piel joven y saludable sin tener que pasar por el quirófano puede parecer un gran desafío, pero no es imposible. Además de las cremas y otros tratamientos menos invasivos, existe el yoga facial, una disciplina que combina lo mejor del yoga y la estética para mejorar la calidad de la piel.

Muchos profesionales de la estética, como Elvira Peral, esteticista y fundadora de Elvira Peral Atelier, apuestan por tratamientos holísticos. Este tipo de enfoques combina diferentes tipos de movimientos faciales del yoga facial, junto con técnicas de respiración y relajación, para obtener resultados naturales.

“El yoga facial consiste en la realización de ejercicios para la musculatura del rostro, acompañados de técnicas de respiración y relajación. Se llama gimnasia facial porque ejercita los músculos del rostro de manera consciente”, explica la experta en diálogo con InStyle.

Según Elvira, esta práctica "mejora el tono y la firmeza de la piel, y para personas con bruxismo es especialmente eficaz”. Mediante ejercicios que se practican únicamente con las manos y el rostro, se puede generar un efecto de lifting natural, gracias a la relajación de la musculatura facial.

Yoga facial: todo lo que hay que saber

¿Qué partes del rostro puede mejorar?

El yoga facial ayuda a trabajar áreas concretas del rostro, como surcos nasogenianos, frente, papada, cuello y patas de gallo. De acuerdo con la experta, estos ejercicios se deben repetir entre 10 y 15 veces, de manera muy controlada y todos los días, para ver los beneficios a largo plazo. Se requiere de mucha constancia y paciencia.

¿Es una alternativa natural al bótox?

Esta es una de las grandes preguntas que se hacen quienes quieren comenzar a introducirse en el mundo del yoga facial. "Podría ser una alternativa a largo plazo, pero requiere constancia", aclara Elvira. Por supuesto, los resultados no van a ser idénticos, pero es una alternativa natural y efectiva a largo plazo si se realiza con constancia.

¿Cuánto tiempo se necesita para ver resultados?

El tiempo varía para cada persona y es importante ser constante para ver resultados. Los primeros cambios suelen percibirse en la expresión general del rostro, viéndose más relajado y descansado. Sin embargo, los resultados en firmeza y definición requieren práctica diaria y sostenida en el tiempo. Es fundamental ser consistente y tener paciencia.

¿Se puede combinar con otros tratamientos?

Sí, el yoga facial es compatible con rutinas de cuidado de la piel y tratamientos estéticos de todo tipo. Podés combinarlos con lo que quieras, ya que esta es una alternativa natural que estimula la circulación y favorece la oxigenación de los tejidos.