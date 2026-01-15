Oro verde, la "clave" de la juventud: esta es la gelatina que hay que preparar en casa para sumar colágeno de forma natural

Oro verde, la "clave" de la juventud: esta es la gelatina que hay que preparar en casa para producir colágeno de forma natural.

A partir de los 25-30 años, el cuerpo deja de producir colágeno de forma natural: este proteína natural es la que se encarga de la elasticidad de la piel, y es la que le brinda estructura a huesos, cartílagos, tendones y ligamentos. Por eso, es esencial poder sumar alimentos que contengan esta proteína. En este marco, la receta de "oro verde" se popularizo: se trata de una gelatina con varios alimentos ricos en colágeno que muchos la etiquetan como "la clave de la juventud".

Además de su alto contenido en colágeno, este receta es rica en antioxidantes y vitaminas que favorecen la regeneración celular. Por otro lado, se puede preparar en grandes cantidades y dejar en la heladera para comer durante la semana: es fresca, liviana y perfecta como colación entre comidas o incluso de postre.

Receta de gelatina verde alta en colágeno: qué ingredientes se necesitan y paso a paso

Ingredientes

1 corazón de alcaucil o zucchini

1 taza de espinacas frescas

Jugo de 1 limón

1 cucharada de miel (opcional)

1 sobre de gelatina sin sabor (7 gramos)

1 taza de agua fría

1 taza de agua caliente

Paso a paso