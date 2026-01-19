Paro en una de las fábricas más importantes de neumáticos.

En el contexto de crisis económica que vive el país por las medidas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, los trabajadores de una de las fábricas más importantes de neumáticos realizan un paro en reclamo por un aumento salarial. En tanto, desde el gremio manifestaron su preocupación por el proyecto de reforma laboral.

Según explicaron desde el sector, la empresa FATE no otorga subas desde hace 13 meses, es decir, desde diciembre del 2024, y aseguran que no tienen intenciones de negociar. Por este motivo, los operarios vienen realizando distintas medidas de fuerza.

"Hoy continúa el paro de 14 a 22. Estamos entrando en el mes número 13 sin recomposición salarial", explicó respecto del conflicto Sebastián Tesoro, trabajador de FATE a la AM 530.

En ese sentido, agregó: "En el último año vienen intentando dividir las negociaciones. No hay una propuesta unificada como parte de la paritaria. Hay otras compañías que dieron porcentajes a cuenta de futuros aumentos, en caso de FATE, nada". Pirelli y Firestone, que adelantaron pagos del 20 y 24 por ciento respectivamente a cuenta de futuros acuerdos.

Los trabajadores de FATE contra la reforma laboral

Asimismo, el empleado de la empresa recalcó que, apalancados en la reforma laboral que plantea el gobierno de Javier Milei, las firmas de neumáticos "quieren negociar por empresa y no por actividad, con ofertas muy por debajo de la inflación".

"No hay ningún atisbo de negociación ni de acuerdo", subrayó y afirmó que, ante la falta de aumentos, tiene una "devaluación del 30 por ciento del salario", debido a la inflación del 2025.

"Venimos hace una semana con paros y cortes de rutas", agregó en la misma línea. Las medidas de fuerza son acompañadas por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

También opinó que "la reforma laboral que plantean es esclavista" y que el caso que viven es "un laboratorio de lo que quieren hacer". La fábrica, ubicada en San Fernando, cuenta con más de 1.500 empleados. "No podemos llegar a fin de mes. Ni poner comida en la mesa para nuestros hijos, por eso salimos a la calle", sumó.

Para cerrar, detalló: "Estamos cobrando $1.500.000 por mes, con un ritmo de trabajo que cambió el formato laboral a 48 horas semanales con franco los domingos".

Durante la semana pasada, desde el gremio señalaron que "Fate ha llegado a la total irracionalidad, evitando realizar aumento salarial alguno durante más de 12 meses" y que ante esto se encontraron "obligados a responder con acciones directas".