Paro por tiempo indeterminado en Acindar.

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei puso en jaque a la industria nacional y un ejemplo de esto es la situación que viven los trabajadores de la metalúrgica más importante del país, que realizaron un paro por despidos.

La situación en la planta de Acindar en Villa Constitución, Santa Fe, viene complicada hace tiempo, pero en los últimos días se llegó a un punto de quiebre con el anuncio de paro por tiempo indeterminado que lanzó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional.

Este lunes 19 de enero desde las 6 am comenzará la medida de fuerza que fue aprobada por la junta de delegados, la Comisión Interna y la Comisión Directiva del gremio, quienes aseguraron que los despidos son injustificados.

"Luego de una seguidilla de conflictos sin resolver, ante la falta total de respuestas por parte de las empresas contratistas y de la empresa madre Acindar, y teniendo como desencadenante los despidos injustificados, se resolvió un paro total de actividades por tiempo indeterminado", señalaron.

Desde el gremio apuntan contra la precarización laboral

En ese sentido, a través de un comunicado, desde la UOM local sumaron: "La caída abrupta de la producción está siendo utilizada de manera discriminatoria para desplazar a trabajadores con historia y derechos, intentando reemplazarlos por mano de obra más joven y precarizada".

Insistieron en que la decisión de los despidos es para "vulnerar" los derechos adquiridos y enfatizaron que los trabajadores "no son descartables" sino que son familias que quedan sin su fuente de ingresos en un contexto de crisis.

"Los trabajadores despedidos son compañeros con trayectoria, compromiso y familias que hoy atraviesan situaciones de vulnerabilidad inéditas", agregaron en el comunicado.

La conducción de la UOM Villa Constitución informó además que el conflicto se encuentra bajo seguimiento constante y que cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales del sindicato y aseguraron que ratifican "la defensa del trabajo, la dignidad y los derechos de los trabajadores".

Cabe recordar que hace un mes la empresa paralizó su actividad y suspendió a 2.500 empleados en la planta santafesina que además viene con un esquema de rotación de empleados desde el 2024.

Asimismo, instalaron un esquema de reducción salarial de forma escalonada:

83 por ciento del salario en enero y febrero

81 por ciento en marzo y abril

80 por ciento en mayo, junio y julio

78 por ciento en agosto y septiembre

75 por ciento en octubre, noviembre y diciembre