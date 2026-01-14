Trabajadores de un importante frigorífico reclamaron por la vuelta a la actividad.

Los trabajadores de un importante frigorífico manifestaron su preocupación por el paro de producción que realizó la planta en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Son más de 300 los operarios afectados por el parate que lleva adelante Frigorifico Villa Olga, de Bahía Blanca. La firma no emplea personal bajo relación de dependencia directa, sino que funciona a través de una cooperativa de trabajo prestadora de servicios, denominada Cooperativa La Estación Limitada.

Bajo esta modalidad, la actividad se desarrolla de manera estacional: períodos de trabajo de aproximadamente tres meses, seguidos por paradas de entre 15 y 20 días. Según detallaron suele haber un cierre durante diciembre, pero lo que los puso en alerta es que en enero no se retomó con el trabajo.

"La cooperativa depende prácticamente en su totalidad en exportar carne Kosher a Israel y siempre se frena por un mes la producción", explicó el secretario general del gremio de la carne, Pablo Barrayazarra, al medio Mundo Gremial, cuando se dio el parate de diciembre.

Sin embargo, al transcurrir dos semanas de enero no tuvieron novedades sobre el retorno de la faena, por lo cual se presentaron en la planta para obtener algún tipo de respuesta.

"Los trabajadores no cobran si no se produce, ya que funcionan como una cooperativa", recalcó el dirigente gremial, enfatizando en lo difícil que es para las más de 300 familias que el frigorífico esté parado aún.

La caída del consumo y la suba de precios condicionan al frigorífico

Según señalan desde el sector, la falta de consumo interno más la especulación por nuevas subas en el precio de la carne genera que no se consiga hacienda en varios puntos de producción en la zona, lo cual agrava la situación.

"Hay que agregar que la situación es complicada porque el consumo interno es cada vez menor y el sector de la carne está cada vez peor en cuanto a producción, porque los precios han subido drásticamente impactando en las ventas en góndola o carnicería. A esto hay que sumarle la cuestión climática que se retiene la hacienda y es muy difícil conseguirla", sumaron desde el gremio.

Y sumó: "El caso de la hacienda que no llega al frigorífico es porque los exportadores de La Plata, Buenos Aires y Santa Fe están con problemas para adquirirla, porque el stock es acotado y no llega a ningún lado, porque los productores en este momento lo pueden aguantar porque hay pastos, además de que se le agrega la especulación ante un posible aumento de precios".