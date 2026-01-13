Importante mayorista no quiere pagar las indemnizaciones por despido.

Un importante mayorista cerró cuatro de sus sucursales dejando a más de 100 trabajadores en la calle en medio de la crisis económica. Los ex empleados reclaman por el pago de las indemnizaciones y apuntan contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.

Los trabajadores junto con el Sindicato de Comercio llevan más de 40 días realizando un acampe sobre la Ruta 88 tras el cierre de la sucursal de Mar del Plata de Caromar. Allí 15 familias se quedaron sin su fuente de ingresos.

"El caso es testigo y lo vinculan directamente con la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei", esgrimieron desde el gremio y detallaron que además de las indemnizaciones, les deben a los empleados varios sueldos.

“Desde el primer momento la oferta fue cero. No querían pagar nada de indemnización”, afirmó Esteban Fraysse, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA).

En ese sentido, agregó: "Si algo se logró con los 40 días de acampe es que se hayan sentado en una mesa en la que no querían estar”. Sin embargo aún no lograron una respuesta positiva por parte del dueño de la firma.

El sindicato apunta contra la reforma laboral de Milei

La semana pasada se realizó en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. una audiencia entre las partes y se llegó a un acuerdo con una de los locales más grandes para el pago del 50 por ciento de las indemnizaciones en 3 cuotas, aunque desde el gremio lo consideraron inaceptable.

Desde el sindicato sostuvieron que la patronal intentó utilizar ese acuerdo parcial para dar por caída la negociación con el resto de los trabajadores y avanzar en la judicialización del conflicto pero intervino la cartera de trabajo y estableció un cuarto intermedio.

Además el dirigente gremial apuntó directamente contra la reforma laboral: "El estudio de abogados Foglia, que asesora a la empresa, es uno de los que escribió la reforma laboral que está en el Senado. Ellos plantean un escenario de no pago de indemnizaciones para fortalecer el artículo que habla del fondo de cese laboral".

"Esto va a pasar en muchos otros lugares. Llevan la negociación al límite para no pagar y convencer a los trabajadores de que el fondo de cese laboral es lo que conviene, porque supuestamente garantiza la disponibilidad de la indemnización", sumó respecto del proyecto de Ley que impulsa el gobierno de Javier Milei.