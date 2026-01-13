Leandro Delgado, uno de los despedidos, explicó que desde hace cuatro meses vienen reclamando por la obra social, atrasos en los pagos y parte del aguinaldo y bono de diciembre.

Los empleados de la empresa Lustramax SRL, que dedica a la venta de descartables por mayor para papeleras, gastronomía, restaurante, catering, decidieron cortar la Autopista Panamericana a la altura de Tortuguitas para visibilizar el despido de 22 trabajadores en medio de un proceso preventivo de crisis. Los empleados denuncian que la empresa intervino ilegalmente una asamblea y cerró el diálogo con sus representantes. La protesta se da en medio de la ola de despidos con la que arrancó el 2026 en medio de la crisis que generó el gobierno de Javier Milei.

Leandro Delgado, uno de los despedidos, explicó que desde hace cuatro meses vienen reclamando por la obra social, atrasos en los pagos y parte del aguinaldo y bono de diciembre. "En respuesta a esto, la empresa decidió despedir a 22 compañeros de forma arbitraria", señaló.

Delgado aclaró que, dado que la firma está en un proceso preventivo de crisis, no debería poder realizar despidos. "Ayer llegaron al extremo de mandar a una escribana a decir que nosotros estábamos despedidos", relató sobre el episodio ocurrido en una asamblea que fue interrumpida por la policía.

El trabajador también cuestionó la situación financiera de la empresa: "Los balances de los últimos 3 años arrojaron una ganancia de más de $16 mil millones. Crisis no tienen, ventas hay, los camiones salían, no veníamos con despidos de forma arbitraria". Según explicó, los problemas comenzaron hace tres meses.

Sobre la intervención policial en la asamblea, Delgado aseguró que se trató de una intimidación: "Que la policía haya estado en la asamblea fue una forma de amedrentar de esta abogada que se presentó como apoderada de la empresa. Vino a tratar de disuadir y dijo que la asamblea no era legal". Además, denunció que la empresa "cerró el diálogo y no contesta mensajes".

La empresa mayorista de artículos descartables, ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, enfrenta esta protesta con los trabajadores en estado de alerta y en asamblea permanente bajo la consigna “Si tocan a uno, tocan a todos”. Los empleados aseguran que no solo enfrentan despidos, sino también retrasos en salarios, aguinaldo, bono y falta de contribuciones a la obra social.

¿Cuál es el argumento de la empresa para los despidos?

El delegado de Lustramax Leandro Gómez sostuvo que el argumento de la empresa es que "a través de la crisis que tienen por un problema con un socio que se les va, pierden una cobertura de finanzas, pero no de ventas". No obstante, remarcó que "las ventas acá siguen altas y los camiones y todo. Hasta hace dos semanas salían bastantes semis (camiones). Pero en realidad el ataque es puntual a un grupo de compañeros, sobre todo los que venimos reclamando lo que comentaba antes. Entonces, lo que entendemos nosotros es que la necesidad de achicar el plantel, como ellos dicen, es falso".

Según explicó el delegado, en Lustramax hay 150 personas. Además, la firma posee otra compañía con 50 empleados. "Las dos están despidiendo, de las dos firmas. De sí, de la otra firma, de la de la otra empresa echaron la mitad del plantel", remarcó Gómez en diálogo con Radio con vos.