Lustramax: trabajadores cortan panamericana para visibilizar los despidos

Trabajadores de Lustramax SRL cortan Panamericana.

Los trabajadores de la empresa Lustramax SRL llevan a cabo un corte en Autopista Panamericana a la altura de Tortuguitas para visibilizar 22 despidos en medio de un proceso preventivo de crisis. Denuncian que la compañía intervino en una asamblea de trabajadores y que “cerró” el diálogo con los representantes de los obreros de la firma.

"Hace cuatro meses empezamos reclamando la obra social, el atraso del pago, en diciembre parte del aguinaldo y del bono. En respuesta a esto, la empresa decidió despedir a 22 compañeros de forma arbitraria", sostuvo Leandro Delgado, trabajador despedido de Lustramax en diálogo con El Destape AM 1070.

El trabajador explicó que la empresa se encontraba en un proceso preventivo de crisis, lo cual no le permitía desprenderse de los trabajadores. “Ayer llegaron al extremo de mandar a una escribana a decir que nosotros estábamos despedidos”, relató Delgado sobre el episodio ocurrido durante una asamblea que fue interrumpida por la policía.

"Los balances de los últimos 3 años arrojó una ganancia de más de $16 mil millones. Crisis no tienen, ventas hay, los camiones salían, no veníamos con despidos de forma arbitraria", argumentó el trabajador despedido de Lustramax, quien sostuvo que los problemas en la firma empezaron hace tres meses.

En esa línea, se refirió a la intervención de las fuerzas de seguridad en la asamblea de trabajadores. "Que la policía haya estado en la asamblea fue una forma de amedrentar de esta abogada que se presentó como apoderada de la empresa. Vino a tratar de disuadir y dijo que la asamblea no era legal", contó Delgado. El trabajador precisó que la empresa "cerró el diálogo y no contesta mensajes”.

Corte en Panamericana para rechazar los despidos

Los empleados de la empresa Lustramax SRL, una firma mayorista de artículos descartables ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas (Malvinas Argentinas), realizan un corte en la Autopista Panamericana a la altura de Tortuguitas para visibilizar los despidos y la situación laboral en la planta. Denuncian que la empresa decidió desvincular más de veinte trabajadores en medio de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) que, según los trabajadores, no debería permitir cesantías mientras está en evaluación.

Los empleados aseguran que la firma les debe el pago de salarios, parte del aguinaldo, bono de fin de año y contribuciones a la obra social, y sostienen que los despidos se usan como represalia por los reclamos y para desarticular la organización sindical que vienen construyendo. La protesta se desarrolla con los trabajadores en estado de alerta y en asamblea permanente, bajo la consigna “Si tocan a uno, tocan a todos”.