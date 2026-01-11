Una empresa que visitó Javier Milei anunció el cierre de una fábrica.

Un ejemplo de la crisis económica que vive el país es el caso de una importante fábrica de papas fritas de una empresa multinacional que el presidente Javier Milei visitó hace pocos meses y hoy está al borde del cierre y con riesgo de dejar 100 trabajadores en la calle.

Se trata de la planta de Lamb Weston en Munro, partido de Vicente López, que está con serio riesgo de cerrar por la caída del consumo. El mandatario visitó en octubre la fábrica que la empresa inauguró en Mar del Plata y la tomó como ejemplo de crecimiento.

El miércoles 14 de enero habrá una audiencia entre la empresa, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y el ministerio de Trabajo provincial ante el anuncio de la firma de cerrar la planta que tiene hace varias décadas.

El objetivo sería achicar las operaciones y concentrar las tareas en la fábrica de Mar del Plata. “Milei dice que le cierran los números, pero acá lo único que cierra son las empresas”, criticó el secretario general de STIA, Sergio Escalante, a Buenos Aires/12.

Desde el gremio afirmaron que la empresa esgrimió que por la caída de consumo que atraviesa el país hace que no es viable la operación simultánea de dos plantas que fabrican los mismos artículos.

En Vicente López se procesan setenta mil toneladas anuales de papas fritas y se espera que en la reunión del miércoles la empresa comunique que va a pasar con los trabajadores una vez que cierre la planta.

Milei visitó la empresa y la usó de ejemplo de su gobierno

En octubre del 2025, el presidente Javier Milei había visitado la planta marplatense de Lamb Weston para su inauguración. "Estamos a mitad de camino, hay que seguir trabajando y apostando a la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente”, remarcó el mandatario.

"Esta es una muestra de la Argentina que estamos creando, tanto para nosotros como para las generaciones venideras”, sumó el jefe de Estado y destacó que la planta tenía la capacidad de generar 3.000 puestos de trabajo.

En ese sentido, agregó: "Este aumento de su capacidad de producción y de ventas genera un beneficio para todas las partes. Este es el camino: la inversión privada en negocios rentables que generan puestos de trabajo genuinos de forma directa y que promueven la actividad en otros eslabones de la economía".

Pese a los elogios del presidente sobre la nueva planta, la empresa, lejos del crecimiento y la generación de puestos de trabajo, va por el camino del cierre y los despidos.