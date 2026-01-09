A pocos días de empezado el 2026, Mercado Libre decidió realizar un despido masivo de 119 personas que trabajaban en un área clave de la compañía. "Se trata de una medida puntual", afirman desde la empresa, que encuadró las desvinculaciones como parte de una "transformación". Son 32 empleados los que fueron echados en Argentina y advierten que podrían ser reemplazados por agentes de inteligencia artificial.

En redes sociales comenzó a trascender información de que la empresa fundada por Marcos Galperín -confeso militante de las ideas de Javier Milei- habría decidido desvincular a cientos de empleados una semana después de finalizar el 2025. Frente a esto, El Destape se comunicó con representantes de Mercado Libre, quienes confirmaron la decisión. "En Mercado Libre estamos evolucionando la organización de nuestros equipos de Experiencia de Usuario (UX) para integrar de manera más efectiva las áreas de Diseño y Contenido", indicó la empresa en un comunicado.

La compañía llamó "transformación" a estos despidos y argumentó que su salida tiene el objetivo de "fomentar estructuras más ágiles y colaborativas, aprovechando la tecnología para seguir mejorando la experiencia" de los usuarios de la plataforma. "Como parte de este proceso, 32 personas dejaron la compañía en Argentina. Se trata de una medida puntual que no modifica nuestra estrategia de crecimiento en el país ni en la región", explicaron desde Mercado Libre.

Qué dijeron los despedidos

Según pudo saber este medio por parte de uno de los exempleados, la decisión de la empresa fue "de un día para el otro, sin causa, sin previo aviso y a través de Zoom". La propia empresa confirmó que 119 personas dejaron la compañía en todo América Latina.

"Los citaron a una reunión sin decilres sobre qué era, se conectaron y había otras 50 personas. Los notificaorn que iban a prescinidr de sus serivicos y que les iban a pagar la indemnización", relató un allegado a uno de los despedidos. Los empleados tuvieron que escuchar el discurso del área de Recursos Humanos también en portugués porque había brasileños conectados que también estaban en la misma situación. "Terminó la reunión, les pidieron que entregaran la computadora de la empresa y los acompañaron a la puerta", agegó

Otra empleada de Mercado Libre contactada por El Destape afirmó que "no es una sorpresa" que haya esta cantidad despidos en el área de Atención al Cliente y de Experiencia al Usuario (UX) ya que son sectores donde "se está buscando recortar perfiles".

Según reveló, uno de los motivos detrás de esta acción es que sean reemplazados con distintos motores de inteligencia artificial. "Se están testeando un millón de cosas como bots y agentes de inteligencia artifiical", señaló la trabajadora.