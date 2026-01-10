El ajuste de Milei: solo tres de cada diez jubilados tienen ingresos para vivir

Cada jubilado perdió, en promedio, casi 5 millones de pesos desde la asunción de Javier Milei. En este período, las jubilaciones y pensiones se consolidaron como uno de los principales ejes del ajuste fiscal del Gobierno al punto de que concentraron un recorte equivalente a 16,5 billones de pesos, mientras el haber medio quedó un 23% por debajo del nivel de 2023. Como consecuencia, la jubilación mínima apenas alcanza hoy para cubrir un tercio del costo real de una canasta básica para personas mayores.

El deterioro del ingreso previsional no es coyuntural sino estructural. Así lo advirtió un informe privado que señaló que, de cara a 2026, las jubilaciones “tienen un techo”: no lograron recuperar lo perdido en el inicio de la gestión libertaria y, al estar atadas a la inflación desde la modificación dispuesta por el DNU 274/2024, tampoco lo harán bajo el esquema actual. La licuación del poder adquisitivo se traduce en una transferencia millonaria de recursos desde el bolsillo de los jubilados.

En ese contexto, el próximo martes se conocerá el dato oficial de inflación de diciembre. Estimaciones privadas anticiparon una suba mensual en torno al 2,5% en tanto que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó que el Índice de Precios al Consumidor se ubicará en 2,3%, levemente por debajo del 2,5% registrado en noviembre.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ajuste fiscal y vejez empobrecida

El programa económico del gobierno de Javier Milei tiene impacto en la mayor parte de la población argentina que depende de su trabajo para sobrevivir, pero enfrenta un creciente deterioro de sus ingresos, precarización de las condiciones de trabajo y desmantelamiento de áreas estatales clave. En el caso puntual de las personas mayores, la suba de alimentos, de medicamentos, de vivienda, y un fuerte ajuste fiscal llevaron a que, al menos, siete de cada diez tengan ingresos insuficientes para subsistir.

“Las jubilaciones tienen un techo, no recuperaron lo perdido al inicio del gobierno y están atadas a la inflación (desde el DNU 274/2024), por lo tanto, con la actual ley tampoco lo recuperarán”, señalaron desde el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). El centro de estudios le puso números a la licuación del haber previsional: la jubilación media es hoy 23% menor a la de diciembre de 2023 (inicio de la actual gestión nacional). Como resultado, cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 4,8 millones de pesos desde que asumió Milei, cifra que se duplica si se considera lo ocurrido desde el gobierno de Mauricio Macri a la fecha.

El impacto de la sostenida pérdida de poder adquisitivo generó, a su vez, que la pobreza en adultos mayores escalara más que en el nivel general, es decir, que los adultos mayores son más pobres que nunca producto del ajuste sobre las jubilaciones. Sobre ello, hay más de millón de personas de la tercera edad en situación de pobreza. Como resultado, las condiciones de vida de las personas mayores muestran una vejez atravesada por ingresos que no alcanzan siquiera para cubrir lo básico.

Puntualmente el valor de la Canasta de Consumo para Personas Adultas Mayores se ubicó en noviembre, $1.359.675. Según datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires una persona mayor de 75 años que vive sola necesita $746.271 por mes. Si se miran los rubros para la subsistencia básica, se destacan alimentos ($499.166), servicios del hogar como luz y gas ($449.600), salud ($149.75) y bienes personales ($204.583).

Un punto no menor tiene que ver con el alza sostenida de medicamentos que, en el caso de los más usados por jubilados, aumentaron por encima del promedio. El Índice de Precios de Medicamentos (IPM) del organismo porteño reveló que los medicamentos subieron en noviembre en promedio un 1,9% destacándose algunos con alzas mensuales significativas como los analgésicos (+3,5%), seguidos de los psicofármacos (+2,8%).

A contramano, el haber mínimo se ubicó muy por debajo del costo de vida real. Actualmente suma $349.303 más un bono de $70.000. En otras palabras, en conjunto, los ingresos de un jubilado alcanzan apenas un tercio del valor que tiene la canasta básica para adultos mayores.

Así las cosas, con ingresos pulverizados y precios de bienes y servicios esenciales desregulados, otro capítulo de la situación de vida de las y los trabajadores pasivos tiene que ver con el endeudamiento para consumir. “El endeudamiento de las familias, que no alcanzó para mantener niveles de consumo previos, está en su punto máximo con serios problemas de irregularidad”, indicaron desde MATE. La morosidad de las familias tocó niveles inéditos al llegar a 9,1% en el caso de préstamos personales y al 7,4% para tarjetas de crédito, según los últimos datos del Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA).

El ajuste continúa: Presupuesto 2026

Para entender lo sucedido en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y lo que el oficialismo busca profundizar este año, resulta clave analizar las prioridades del gasto fiscal. En concreto, desde MATE alertaron que el Estado “ahorró” 100,8 billones de pesos desde que gobierna Milei, siendo los recortes en jubilaciones junto con obra pública y programa sociales, los tres segmentos más golpeados.

“El ajuste sobre los jubilados sigue siendo uno de los principales componentes del ahorro fiscal con 16,5 billones de pesos”, detallaron. En ese sentido, las y los jubilados se transformaron en “el sector social más castigado por el gobierno”, agregaron los economistas.

De cara a este año, el Congreso sancionó el Presupuesto 2026, el primero aprobado durante la administración de Javier Milei, luego de dos ejercicios consecutivos en los que el Ejecutivo prorrogó de manera inédita el Presupuesto 2023. Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las partidas destinadas a jubilaciones registrarían un incremento real del 6%, sin embargo, los recursos asignados al bono extraordinario que perciben los jubilados de la mínima sufrirán una caída real del 13,8%, lo que supone la continuidad del monto en $70.000, sin actualizaciones, a lo largo de todo el año, tal como ocurre desde marzo de 2024. Como consecuencia del congelamiento de esos refuerzos, el informe estimó que la jubilación mínima tendría una baja real cercana al 0,6% en 2026.

Por último, el Gobierno nacional buscará avanzar también con su proyecto de “modernización laboral”, bajo el argumento de que las reformas permitirán generar empleo y fortalecer el sistema previsional. Sin embargo, la iniciativa se presenta en un escenario que contradice el diagnóstico oficial: la actividad económica permanece estancada, el empleo formal continúa en retroceso y miles de empresas atraviesan una crisis de rentabilidad que pone en riesgo su supervivencia.

Detrás del discurso de la modernización, el proyecto libertario avanza sobre tres ejes centrales: el recorte de derechos laborales, la ampliación de la discrecionalidad empresarial en detrimento de la negociación colectiva y el desfinanciamiento de la seguridad social. En ese marco, la creación del Fondo de Asistencia Laboral implicaría que los empleadores aporten un 3% de la masa salarial financiado por el propio sistema previsional, redireccionando recursos que hoy se destinan a ANSES para cubrir indemnizaciones por despido.

Así las cosas, la reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social impactaría de lleno sobre la capacidad del sistema para mejorar jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Para los especialistas del Instituto de Economía y Finanzas (IEF), esta estrategia “sienta las bases para una futura privatización del régimen previsional bajo el argumento de su déficit”, en una lógica similar a la que precedió la creación de las AFJP. Así, el ajuste sobre los jubilados no aparece como un efecto colateral del programa económico, sino como uno de sus pilares centrales.