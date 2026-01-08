En silencio, la Rosada y LLA negocian por la reforma laboral

El Congreso se encuentra en receso legislativo, hasta el período de sesiones extraordinarias, que se estima que el gobierno de Javier Milei pedirá para febrero. Sin embargo, el Ejecutivo (LLA) planifica los pasos para llegar al próximo mes con los votos para dar sanción en el Senado al proyecto de reforma laboral.

El principal encargado de llevar las negociaciones es el ministro de Interior, Diego Santilli, quien lleva una agenda de reuniones con gobernadores que se enrolan por fuera del kirchnerismo o el peronismo más alejado a las iniciativas de la Casa Rosada. La primera escala fue Chubut, donde visitó a Ignacio Torres.

Si bien se abocaron a supervisar los operativos de los incendios forestales, hubo conversaciones por la reforma laboral, según confirmaron fuentes cercanas al ministro. "Están para ponerse a trabajar y a disposición de encontrar puntos de acuerdo", descibieron. También, indicaron, dialogaron sobre la reforma del código penal, a la vez que acotaron que "el gobernador dijo que están para acompañar".

Desde el lado de Torres confirmaron que se habló de la reforma laboral y del código penal, pero se encargaron de aclarar que el tema principal de la agenda fueron los incendios que azotan a la provincia.

La agenda de Santilli continuará con tres gobernadores radicales: Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Desde la bancada de la Unión Cívica Radical, que tiene diez integrantes, no dieron precisiones sobre si hay conversaciones sobre la reforma laboral.

El Congreso está en receso parlamentario y las conversaciones no pasan por el Senado en este momento. Mismo, desde el oficialismo desconocen el posible poroteo para sacar la ley. Sin embargo, fuentes de LLA en la Cámara alta confirmaron que, además de Santilli, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, forma parte de las negociaciones en representación de la Casa Rosada. "Ella es parte", señaló la fuente.

La negociación por el presupuesto 2026 mostró que el oficialismo puede juntar voluntades de sectores del peronismo. En la votación del cálculo de gastos y recursos para este año, LLA contó con el acompañamiento de las senadoras Carolina Moises y Sandra Mendoza, ambas del interbloque Convicción Federal.

El rechazo al presupuesto lo había liderado el bloque Justicialista, que también resistió en las comisiones el tratamiento de la reforma previsional. "Es otra barbaridad de este gobierno que no tiene sentido ni asidero", se quejó una voz de la bancada peronista. Por lo pronto, no dieron cuenta de charlas para coordinar el rechazo. El interbloque cuenta con 26 miembros, de los cuales cinco son de Convicción Federal.

La reforma laboral tuvo dictamen pero el oficialismo propuso posponer el tratamiento en el recinto para febrero, por no contar con los votos para la media sanción. Con la nueva conformación del Cuerpo, LLA tiene 18 bancas. Tiene dos bloques satélites y a los cuatro del PRO como principal aliado. Necesita 37 votos para arrancar la sesión y sancionar el proyecto.