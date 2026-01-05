Más de 3% de inflación en diciembre en alimentos, según consultoras

Durante la quinta semana de diciembre se registró una variación semanal de 0,6% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. En el dato semanal coinciden dos consultoras: Analytica y LCG. Pero difieren en el promedio de cuatro semanas. Para la primera la inflación se ubicó en 3,3% y para la segunda, en 1,7% (incluso por debajo de noviembre, que fue de 2,5%). Frutas y carnes en ambos explican la suba.

"De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 3,3%. Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,6% durante diciembre", señaló Analytica. El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en frutas (7,8%) y carnes y derivados (5,4%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran café, té, yerba y cacao (1,5%) y lácteos (1,2%).

Los principales aumentos de cuatro semanas, según Analytica:

Frutas: 7,8%

Carnes y derivados: 5,4%

Alimentos y bebidas: 3,3%

Verduras: 2,9%

Pescados y mariscos: 2,2%

Pan y cereales: 2,2%

Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos: 2,1%

Aceites, grasas y manteca: 1,7%

Para LCG, en la quinta semana de diciembre los Alimentos y Bebidas presentaron un aumento de precios del 0,6% semanal. "Sucede después de una semana de aumento de precios del rubro del 0,6% semanal también", señaló el informe.

En las últimas 4 semanas, la inflación promedio se desaceleró a 1,7% mensual. Carnes y Panificados explicaron más el 93% de la inflación semanal:

Productos de panificación, cereales y pastas: 1,4%

Aceites: 1,3%

Carnes: 1%

El porcentaje de productos con aumento de precios descendió a 9% de la canasta relevada. Las variaciones de precios presentaron mucha mayor dispersión respecto a la semana previa. Por cuarta semana consecutiva la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró, esta vez a 1,7% mensual. La inflación promedio mensual se explica en su totalidad por los continuos aumentos de Carnes.

Lo que dejó noviembre

Por las subas en tarifas y alimentos, la inflación volvió a acelerarse en noviembre pasado y ya lleva un semestre al alza. Pero, además, subió por primera vez en registro interanual, evidenciando que el Gobierno nunca logró perforar de manera definitiva el piso del 2%. Así lo reveló el INDEC al precisar que el IPC del mes pasado fue del 2,5%.

La cifra no solo supuso un incremento de 0,2 puntos respecto al 2,3% de octubre previo. Además, implicó el sexto mes consecutivo en el que la suba de precios aumenta (o no baja), partiendo del mínimo de 1,5% de mayo pasado.

El otro dato negativo es que se trató del primer IPC en el que la inflación interanual creció durante la era de Javier Milei, aunque levemente (31,4% versus 31,3% en octubre), debido a que el registro de noviembre de 2024 había sido de 2,4%, una décima inferior.

Tras provocar una inflación inicial del 25% mensual por el shock devaluatorio, el Gobierno efectivamente logró un brusco descenso de la suba de precios hasta el terreno del 2%, lo que fue valorado en las elecciones. Sin embargo, después de ello nunca pudo perforar esa cifra de manera duradera, sufriendo, en cambio, un paulatino rebote.