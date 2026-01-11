Ni el aguinaldo ni las fiestas hicieron crecer las ventas minoristas.

En diciembre, el comercio minorista pyme cerró con un retroceso interanual del 5,2% a precios constantes, reflejando una caída que se mantuvo a lo largo del año. El análisis sectorial publicado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirma la tendencia recesiva reciente: seis de los siete rubros relevados finalizaron el 2025 con números rojos.

Los sectores más afectados fueron Bazar y decoración, con un descenso del 15%, seguido por Perfumería con una baja del 9,8%, y Textil e indumentaria, que retrocedió un 8,5%. Por otro lado, el único rubro que logró un leve crecimiento fue el de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que subió un 0,8%, marcando una excepción en un contexto complejo para el comercio minorista pyme.

En el caso de Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, aunque el aguinaldo y la Navidad dinamizaron levemente la regalería y la decoración, no alcanzó para revertir la baja demanda general por la falta de dinero en la calle. De hecho, las ventas se concretaron principalmente mediante el uso intensivo de tarjetas de crédito y una búsqueda exhaustiva de precios bajos.

Mientras que en el rubro Perfumería, en diciembre registró una caída del 9,8% interanual. A pesar de la cifra negativa, se observó un comportamiento dual: la actividad fue considerada “muy buena” concentrándose casi exclusivamente en los cinco días previos a la Navidad (del 20 al 24), aunque esto no alcanzó para compensar la retracción del resto del mes.

Pese a que al comparar los datos desestacionalizados con noviembre, el sector mostró un repunte del mismo porcentaje, el alivio que no alcanza para revertir la tendencia negativa acumulada durante 2025. Pues solo en diciembre de 2024 y octubre de 2025 hubo un crecimiento en las ventas minoristas.

Presente y expectativa para el 2026

En lo que respecta a la situación actual de los negocios, más del 80 por ciento hace un análisis negativo. El 55% de los comerciantes describió un escenario de estabilidad interanual y el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones. Un dato negativo, pero que refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que manifestaba

deterioro en noviembre.

De cara al futuro impera una cautela optimista: aunque la mayoría proyecta una mejora económica para 2026, la inversión sigue frenada por los altos costos y la baja rentabilidad actual. El desafío del sector será transformar este “respiro” estacional en una reactivación genuina y sostenida de la demanda.

Mirando hacia el próximo año, el 51,2% de los encuestados confía en un repunte de la actividad, el 43% espera que se mantenga igual y apenas un 5,8% teme una evolución

negativa