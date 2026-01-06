Fuerte suba de locales vacíos en los últimos dos meses de 2025

En los últimos dos meses del 2025, la cantidad de locales vacíos en Capital Federal aumentó un 26,9%. Los datos, que son medidos bimestralmente por la Cámara Argentina de Comercio, dan cuenta del impacto de la actividad comercial en los meses de las fiestas y fin de año. De los comercios ociosos, la mayoría pasó de ser ofrecido para alquiler a estar a la venta. Las cifras van en línea con la caída de ventas o leve aumento registrado por las cámaras comerciales durante las fiestas.

El informe registra los comercios que se encuentran tanto en alquiler como venta en las principales avenidas y la comparación interanual muestra un incremento de casi 30 puntos. "En concreto, durante el último bimestre de 2025 se detectaron un total de 198 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas", precisó el estudio. El seguimiento se realizó desde 2014 y relevó lo que sucede en las avenidas Santa Fe, Avellaneda, Córdoba, Rivadavia, Corrientes, Cabildo, Pueyrredón y en la peatonal Florida.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En La Plata, en tanto, los números son críticos. Los locales vacíos se incrementaron en un 160%. Es a partir de un análisis conjunto entre la CAC y la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE).

Las cifras dan cuenta del deterioro comercial en los centros urbanos y va en línea con la caída de ventas o incrementos mínimos por las fiestas que informaron la Cámara del Juguete y CAME. La industria del juguete mostró en diciembre un deterioro en orden del 6,9% y a nivel general las ventas subieron 1,3% al promediar todos los rubros.

Sin embargo, al mirar el desempeño inter bi mensual, en noviembre y diciembre hubo más locales ocupados que en el resto del año. En La Plata se registró un descenso de 13,3% de comercios ociosos y en CABA la caída es de 20,5%.

Al analizar los locales ofrecidos para alquiler y venta el estudio señala un aumento de 2,2% para alquiler comparado con septiembre-octubre y de 9,5% con respecto a noviembre-diciembre de 2024. Para venta los números son más crudos. Se incrementó 26,3% la cantidad de locales en venta en la comparación bimestral y 33% el contraste interanual con 2024.