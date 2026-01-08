130 despidos en una empresa de seguridad privada.

En medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei con sus medidas, 130 trabajadores de la seguridad privada se quedaron sin su fuente de ingresos en este comienzo de año.

Se trata de empleados de la empresa Hunter que perdió la licitación del servicio de seguridad privada en el Hospital Rawson, principal nosocomio de San Juan. Los trabajadores no pudieron ocultar sus lágrimas al dejar sus puestos.

"130 personas perdimos el laburo, los voy a echar de menos, ya no más ‘nos vemos mañana’. Adiós Hospital Rawson”, expresó uno de los trabajadores en redes junto con las fotos de la despedida.

Estos empleados realizaban tareas de vigilancia en pasillos, guardias y perímetros del importante hospital. Ante esta situación aseguraron que viven un presente de incertidumbre ante la falta de respuestas claras sobre su futuro laboral y la posibilidad de ser reincorporados por la nueva empresa prestataria.

Tras los despidos, la empresa no quiere pagar el total de la indemnización

Además de tener que afrontar el despido, los trabajadores enfrentan otra difícil situación. Según denunciaron, la firma Hunter solo les ofreció el 70 por ciento de la indemnización correspondiente.

Según señalaron, no se llegó a un acuerdo con la firma entrante para conservar los puestos de trabajo y entre los despedidos hay persona con más de 20 años de antigüedad en la empresa. También remarcaron que la delegación local del sindicato UPSRA no se expresó al respecto.