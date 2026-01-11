El duro panorama del teatro en Mar del Plata.

Un clásico argentino de todos los años es la temporada de teatro de verano en Mar del Plata donde se concentran muchas de las obras más importantes del país. Sin embargo, al ritmo de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, el panorama para el sector es muy desfavorable.

El reconocido productor Carlos Rottemberg, publicó el balance del primer tramo de la nueva temporada en La Feliz y las proyecciones para lo que queda del verano y afirmó que se cerrará con un 15 por ciento menos de espectadores.

"La temporada teatral de Mar del Plata 2025/26 ya tiene su balance cerrado a diciembre más la primera semana de enero auditada, que sumado a la preventa de la segunda, conforman un ‘boca de urna’ que permite adelantar el balance final a marzo con alrededor del 15 por ciento en menos de espectadores globales, en comparación con la temporada anterior", adelantó el productor.

En ese sentido, sostuvo que "las razones que justifican dicha baja se basan en una previsible afluencia menor de turismo (en contrario a la cantidad de argentinos que deciden vacacionar en el exterior ante el cambio conveniente de nuestra moneda)".

Además, marcó que hubo "un diciembre con pocos estrenos y por ende menos funciones, sumado a una ola de calor inusual en el final del año e inicio del nuevo que provocó menos movimiento para las actividades cerradas".

Una temporada de verano "corta" en Mar del Plata

Además del clima que se vivió en la primera parte de la temporada, Carlos Rottemberg puso el foco en "lo acotado" del periodo de vacaciones en Mar del Plata. "Teniendo en cuenta que el mejor fin de semana largo (Carnaval) este año será el 16 y 17 de febrero, mientras que en 2025 resultó el 3 y 4 de marzo, lo cual estiró febrero. Esta vez la temporada alta se reducirá a solo ocho semanas, finalizando con la primera quincena de febrero", detalló y aseguró que creció la demanda del programa "precios amigables", creado por él mismo.

"En lo personal y en defensa de mi profesión, preferiría responder con un balance más positivo, pero siempre estimé que la credibilidad de los datos se anteponen a los intereses individuales, como lo realizo en mis respuestas públicas desde hace 48 temporadas.", cerró el productor respecto del presente del teatro en la temporada de verano de Mar del Plata.