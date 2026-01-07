Mar del Plata en el verano 2026: qué actividades hacer una escapada a "La Feliz"

Mar del Plata es uno de los destinos más elegidos, ya sea para las vacaciones o para hacer una escapada. Además de los clásicos días de playa, "La Feliz" ofrece muchísimas actividades para hacer este verano 2026.

Las mejores actividades para hacer en Mar del Plata este verano 2026

Si vas a hacer una escapada de pocos días, Mar del Plata se consolida como el destino perfecto porque tiene diferentes actividades para hacer, con lugares para disfrutar de recitales, un gran cartelera teatral y un circuito gastronómico cada vez más grande, hay opciones para todos los gustos. Conocé lo que podés hacer para aprovechar al máximo tu visita durante este verano.

1. El nuevo polo de recitales y eventos

Este verano, uno de los puntos más calientes es el Bendu Arena (en la zona del puerto), que junto al renovado Vibra Arena en las playas del sur, concentran la mayor parte de la agenda de grandes shows. Durante enero y febrero podés disfrutar de artistas como:

Divididos, Ciro y los Persas y El Plan de la Mariposa.

La Delio Valdez y La Konga para los que buscan un plan más movido.

y para los que buscan un plan más movido. Fiestas temáticas como la Bresh o la Polenta, que ya son un clásico de las noches marplatenses.

La nueva arena Bendu comienza el verano 2026 con cuatro recitales confirmados

2. Teatro y cultura: una amplía cartelera 2026

La ciudad sigue siendo la capital nacional del espectáculo. Este año, las propuestas son muy variadas:

Teatro de Revista : figuras como Martín Bossi, Florencia Peña y Laurita Fernández lideran la taquilla con obras en el centro.

: figuras como y lideran la taquilla con obras en el centro. Museo MAR: es una parada obligatoria, no solo por su icónico lobo marino de alfajores, sino por sus muestras de arte contemporáneo con entrada gratuita y sus ciclos de "Lecturas de Verano" donde participan escritores reconocidos.

es una parada obligatoria, no solo por su icónico lobo marino de alfajores, sino por sus muestras de arte contemporáneo con entrada gratuita y sus ciclos de "Lecturas de Verano" donde participan escritores reconocidos. Espacio Chauvín: es ideal para quiénes buscan algo distinto. Ofrece microteatro (obras de 15 minutos), excelente gastronomía y un ambiente más íntimo y moderno.

3. Playas más tranquilas y relax

Si bien las playas céntricas como la Bristol o Varese tienen su encanto histórico, una escapada más relajada podés bajar hacia el Sur o Chapadmalal. Allí, los paradores ofrecen atardeceres con DJs en vivo (los famosos after beach) y una estética más agreste.

Una de las grandes actividades es visitar el Bosque Peralta Ramos para una tarde de té y caminata entre los pinos, un respiro necesario del ruido de la ciudad.

Hay ciertas playas más alejadas y tranquilas donde se puede disfrutar mejor del

4. Gastronomía: más allá del alfajor

La oferta gastronómica siempre fue muy variada en Mar del Plata, pero hay ciertos imperdibles que tenés que conocer y probar: