Es conocido como "el Caribe" argentino y celebra el Festival de Ostras: el destino perfecto para el verano

Está a 900 km de Buenos Aires: el Caribe argentino famoso por la mística de su Festival de Ostras.

Cuando muchos destinos turísticos repiten fórmulas y multitudes, hay un rincón de Argentina que aparece como una opción distinta dentro del mapa costero. Este pequeño balneario de la provincia de Río Negro, ubicado a pocos kilómetros de San Antonio Oeste, propone unas vacaciones marcadas por la calma y por las fiestas provinciales.

Lejos de las grandes infraestructuras y del turismo masivo, Los Pocitos invita a disfrutar del paisaje sin intermediarios. La playa es amplia, abierta, con arenas claras y un mar que impone respeto por su carácter frío y cambiante. Aquí no hay filas de carpas ni ruidos constantes: predominan el sonido del viento, el oleaje y las conversaciones pausadas entre vecinos y visitantes. Para muchos, esa simpleza es precisamente su mayor atractivo.

Las jornadas suelen comenzar temprano, con caminatas por la orilla y mates frente al mar. La pesca deportiva es una de las actividades más elegidas, tanto desde la costa como embarcados, y convive con otras prácticas tradicionales como la recolección artesanal de moluscos en zonas habilitadas. El turismo en Los Pocitos se apoya en propuestas sencillas: descanso, naturaleza y una hospitalidad que se transmite de boca en boca.

La oferta de alojamiento mantiene esa misma lógica. Predominan las casas de alquiler, algunas hosterías pequeñas y campings que se integran al entorno sin grandes intervenciones. Esto genera un clima familiar, donde no es raro cruzarse varias veces con las mismas personas a lo largo del día y compartir recomendaciones sobre dónde comer o qué sector de la playa conviene visitar según la marea.

La Fiesta Provincial de la Ostra, un clásico de Los Pocitos

Aunque el balneario conserva un perfil tranquilo, su cercanía con San Antonio Oeste lo conecta con una agenda cultural y turística más amplia. Uno de los momentos más esperados del año es la Fiesta Provincial de la Ostra, un evento que ya se convirtió en una referencia para la región. Durante esos días, el movimiento crece y Los Pocitos recibe a visitantes que buscan combinar la experiencia gastronómica con el descanso frente al mar.

La fiesta pone en primer plano a la ostra, un producto que forma parte de la identidad productiva local. En los espacios gastronómicos se pueden degustar ostras frescas y diversas preparaciones que reflejan el trabajo de productores, cocineros y emprendedores de la zona. Más allá de la comida, el evento funciona como un punto de encuentro: hay música en vivo, actividades culturales y ferias, lo que refuerza el sentido de pertenencia de la comunidad costera.