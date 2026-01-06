Plan Viaja Más: cuáles son los descuentos que ofrece el "PreViaje" de Milei para el verano 2026

En medio de la temporada alta de este verano 2026, el Gobierno de Javier Milei lanzó el Plan Viajá+. Esta herramienta impulsada por el Gobierno Nacional busca incentivar el turismo interno a través de beneficios financieros brindados por el Banco Nación. De esta manera, se intenta facilitar los viajes dentro del país durante el verano mediante diversos descuentos, cuotas sin interés y préstamos personales, en medio del fuerte ajuste del gasto público que realiza el gobierno.

Cabe preguntarse en qué se diferencia este beneficio del histórico PreViaje, el cual se basaba en reintegros estatales posteriores al consumo. Por ello, es importante destacar que el Plan Viajá+ no implica transferencias directas del Estado, ya que se apoya en la estimulación de la demanda turística y el consumo en sectores como hotelería, gastronomía y transporte.

Este programa funciona para los clientes del Banco Nación y se articula principalmente a través de la aplicación BNA+, así como también desde las plataformas BNA Viajes y Tienda BNA. Desde esas aplicaciones, los usuarios pueden acceder a prestadores turísticos adheridos y obtener promociones exclusivas pagando con tarjetas del banco o mediante MODO.

Otro de los beneficios incluidos en el plan son los préstamos personales a sola firma. Estos le permiten a los usuarios del banco financiar gastos turísticos sin recurrir al límite de las tarjetas de crédito. Los créditos alcanzan hasta los 5 millones de pesos, con tasa fija y plazos de hasta 18 meses.

Cuáles son los principales beneficios del Plan Viajá+

Este programa que busca fomentar el turismo nacional incluye una amplia variedad de beneficios, que abarcan distintos rubros del turismo. Entre los más destacados se encuentran los descuentos en balnearios, el financiamiento en cuotas para hotelería y hosterías, las promociones en gastronomía y productos regionales, y ahorros en pasajes nacionales, alquiler de autos y agencias de turismo.

Teniendo en cuenta la gran caída del consumo que se ha generado a nivel país, esta medida busca ofrecer alternativas de pago tanto para los viajeros ocasionales como para quienes planifican vacaciones más extensas.

Este lanzamiento marca un fuerte cambio en la política turística nacional. En comparación con el PreViaje, existe un cambio en la manera en que se busca fomentar el turismo interno. Mientras el PreViaje funcionaba con un esquema de subsidios directos al consumo, la nueva propuesta plantea una lógica similar al tipo de gobierno actual, priorizando las herramientas financieras por sobre la intervención estatal.

En cuanto a su ejecución en las provincias, Mendoza fue una de las primeras en adherir formalmente al Plan Viajá+. Su incorporación se llevó a cabo a través del Ente Mendoza Turismo, el cual aseguró que los beneficios alcancen a la oferta turística formal.